美國放空機構Hunterbrook Media報告指出，晶片大廠超微（AMD）與中國實體的往來可能招致美國監管機關更嚴格審查，因為其中部分實體與遭列入黑名單企業有關聯。

路透社報導，超微股價今天大跌8%。根據報告，超微較新版韌體已被中國伺服器製造商浪潮信息（IEIT Systems）納入使用，而浪潮信息已於2025年3月遭美國商務部列入黑名單。這些韌體對其晶片在伺服器中的運作至關重要。

報告指出，3家與浪潮信息關係密切的企業也使用相同的超微韌體，還說中國的至索Maginfra、新加坡的Kaytus，以及美國加州的Aivres都公開銷售以AMD晶片打造的自有品牌伺服器。

Hunterbrook Media還說，超微與其他遭列入黑名單的企業也存在關聯。報告顯示，超微申報2025年有6700萬美元授權收入，經追查後發現，這筆收入來自兩家在2019年遭列入黑名單的中國晶片合資企業。

路透社無法獨立查證這份報告，超微也未立即回應置評請求。

這份報告也對超微能否趁競爭對手輝達（Nvidia）在中國面臨挑戰之際受惠提出質疑。美國實施出口管制使先進人工智慧（AI）晶片在中國的銷售受到限制，最新一波限制措施已於本週宣布。

在美中競逐全球AI領導地位之際，輝達前執行長黃仁勳被爆出與涉嫌為中國從事間諜活動的女商人黃樂（Alice Huang）發生婚外情而辭職，輝達在中國的業務正面臨日益嚴格的審查。

報告還指出，儘管近期獲得不少正面報導，但超微在面對輸中晶片管制措施方面面臨的風險似乎不亞於輝達。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，超微未來12個月預估本益比為31.28倍，英特爾（Intel）為31.55倍，輝達則為9.83倍。追蹤超微的56名分析師平均評等為「買進」，目標價中位數為649美元。