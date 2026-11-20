Claude聊天機器人開發商Anthropic今天在那斯達克掛牌，成為全球首家上市的前沿人工智慧（AI）公司，在投資人爭相買進之下，首日股價飆漲，公司市值一度攀升至2.1兆美元。

路透社報導，Anthropic開盤價為111.5美元，較每股83美元的首次公開發行（IPO）定價高出34%，但股價隨後回落至105.11美元。

Anthropic的IPO，加上AI指標企業輝達（Nvidia）17日公布的財報，顯示該產業大致通過本週的兩大考驗。

在科技股普遍遭拋售之際，Anthropic股票仍吸引強勁買盤，為近幾週投資熱情略微降溫的AI產業帶來希望。

Direxion資本市場主管比漢（Jake Behan）在Anthropic掛牌前表示：「我一直把這整個星期視為市場對AI的公投。輝達讓我們得以了解（AI基礎建設的）擴張情況，而Anthropic即將讓我們了解，投資人對新一代AI公司有多大興趣。」

法新社報導，Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）今天在紐約時報廣場（Times Square）的那斯達克辦公室表示，掛牌首日創下紀錄，不僅將強化公司的財務體質，也將使公司負責任行事的承諾更加堅定。