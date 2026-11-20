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Anthropic以111.50美元開出 比IPO發行價高出34% 未能拉抬美股
前沿AI模型公司Anthropic周四在那斯達克掛牌，股票代號ANT，開盤價報每股111.50美元，較IPO價83美元上漲28.5美元，漲幅約34%。
但美股三大指數卻在稍早翻黑，道瓊挫1%，標普跌0.5%，那指跌0.2%，費半在平盤附近波動。
美國AI公司Anthropic於美股18日盤後宣布，首次公開發行股票（IPO）定價每股83美元，高於原訂的70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，總計募得813億美元，超越SpaceX的750億美元，是史上最大規模IPO案。若加上260億美元私募，該公司共可募得1,073億美元。
台積電日前董事會拍板5億美元內投資Anthropic，19日公告子公司TSMC Partners以每股83美元取得602萬4,096股，總金額4億9,999萬9,968美元，持股比率約0.03%。台積電表示，取得Anthropic股票，具體目的為股權投資。
台壽19日也公告參與Anthropic IPO，取得12.5萬股股票，每股83美元，合計1,037.5萬美元，當中不含交易佣金及其他相關稅費。
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