台灣沒有獨步全球 美國也有水庫光電板！當地居民反應曝光
台南烏山頭水庫光電板爭議延燒，但其實把光電板裝在飲用水水庫，在美國也有案例：有的順利併網發電，有的則在居民疑慮聲中撤案。
pv magazine USA報導，浮動式光電開發商D3Energy今年9月在俄亥俄州休倫郡（Huron County）的門羅維爾（Monroeville）完成一座6MW浮動光電系統併網。這座案場直接設在村裡的飲用水水庫上，是俄州最大的浮動光電設施，也是美國中西部規模數一數二大的運轉中案場。
光電板裝在水面上，可省下傳統地面型光電板所需逾30英畝的土地，同時有助減少水庫蒸發、抑制季節性藻類生長。這個太陽能場由Gardner Capital持有，村方透過長期購電協議購電，電力直接送進地方配電網。年發電量逾7500 MWh，可供700戶家庭使用。
這是在俄州完成的第三座浮動光電場，另外兩座分別是Del-Co Water在Delaware的1.5MW案場，以及利馬市（Lima）Twin Lakes水庫上的2MW電場，這三座的裝置容量合計近10MW。
美國國家再生能源實驗室（NREL）研究顯示，光是在聯邦管轄的水域裝設太陽能板，就有裝置容量861至1042 GW的潛力；若充分利用，約可提供美國電網在2050年全面脫碳所需太陽能發電量的一半。
CBS另報導，紐約州Peekskill計劃在供應當地數千人飲用水的Camp Field水庫設置浮動光電。開發商Working Power與當地非營利組織合作推動這項計畫，承諾藉此降低電費，並在25年內提供200萬美元的社區回饋。
紐約州科霍斯（Cohoes）與紐澤西州塞爾維爾（Sayreville）已有類似系統，自2020年起就有1萬2,000片浮動光電板在發電。Working Power共同創辦人暨共同執行長費雪（Ian Fischer）說，水庫就發電量而言「往往是好場址」，某些程度上較容易安裝。
但附近居民擔心水質。居民拉莫斯（Claudia Ramos）說：「我認為有好處，但不能犧牲居民的健康。」居民蒙特茲（Melissa Montez）希望能有更多研究；另一名居民威廉斯（Kevin Williams）則說：「我們只是不希望影響我們的水源。」支持者指出，水庫旁設有淨水廠，費雪也表示，出廠的水都會經過適當處理，確保沒問題。
這項1.68MW的水庫光電計畫，在籌備了三年後，最終胎死腹中。地方媒體Peekskill Herald報導，申請方10月在市計畫委員會會議上撤銷申請。Peekskill規劃與發展主任薩莫（Carol Samol）表示，申請方在評估了專案條件後發現成本超出了承受能力；費雪則說，配套的供水設施改善，拖延了工期，導致該計畫趕不上2027年底到期的聯邦太陽能稅收抵減。合作的非營利組織Ecological Citizens Project共同負責人安吉爾（Jason Angell）強調，反對聲浪並非撤案的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。