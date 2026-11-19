台南烏山頭水庫光電板爭議延燒，但其實把光電板裝在飲用水水庫，在美國也有案例：有的順利併網發電，有的則在居民疑慮聲中撤案。

pv magazine USA報導，浮動式光電開發商D3Energy今年9月在俄亥俄州休倫郡（Huron County）的門羅維爾（Monroeville）完成一座6MW浮動光電系統併網。這座案場直接設在村裡的飲用水水庫上，是俄州最大的浮動光電設施，也是美國中西部規模數一數二大的運轉中案場。

光電板裝在水面上，可省下傳統地面型光電板所需逾30英畝的土地，同時有助減少水庫蒸發、抑制季節性藻類生長。這個太陽能場由Gardner Capital持有，村方透過長期購電協議購電，電力直接送進地方配電網。年發電量逾7500 MWh，可供700戶家庭使用。

這是在俄州完成的第三座浮動光電場，另外兩座分別是Del-Co Water在Delaware的1.5MW案場，以及利馬市（Lima）Twin Lakes水庫上的2MW電場，這三座的裝置容量合計近10MW。

美國國家再生能源實驗室（NREL）研究顯示，光是在聯邦管轄的水域裝設太陽能板，就有裝置容量861至1042 GW的潛力；若充分利用，約可提供美國電網在2050年全面脫碳所需太陽能發電量的一半。

CBS另報導，紐約州Peekskill計劃在供應當地數千人飲用水的Camp Field水庫設置浮動光電。開發商Working Power與當地非營利組織合作推動這項計畫，承諾藉此降低電費，並在25年內提供200萬美元的社區回饋。

紐約州科霍斯（Cohoes）與紐澤西州塞爾維爾（Sayreville）已有類似系統，自2020年起就有1萬2,000片浮動光電板在發電。Working Power共同創辦人暨共同執行長費雪（Ian Fischer）說，水庫就發電量而言「往往是好場址」，某些程度上較容易安裝。

但附近居民擔心水質。居民拉莫斯（Claudia Ramos）說：「我認為有好處，但不能犧牲居民的健康。」居民蒙特茲（Melissa Montez）希望能有更多研究；另一名居民威廉斯（Kevin Williams）則說：「我們只是不希望影響我們的水源。」支持者指出，水庫旁設有淨水廠，費雪也表示，出廠的水都會經過適當處理，確保沒問題。

這項1.68MW的水庫光電計畫，在籌備了三年後，最終胎死腹中。地方媒體Peekskill Herald報導，申請方10月在市計畫委員會會議上撤銷申請。Peekskill規劃與發展主任薩莫（Carol Samol）表示，申請方在評估了專案條件後發現成本超出了承受能力；費雪則說，配套的供水設施改善，拖延了工期，導致該計畫趕不上2027年底到期的聯邦太陽能稅收抵減。合作的非營利組織Ecological Citizens Project共同負責人安吉爾（Jason Angell）強調，反對聲浪並非撤案的原因。