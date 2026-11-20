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亞馬遜AI算力 幾乎被訂光
AI市場雜音不斷之際，全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜執行長賈西信心喊話，強調亞馬遜2027年至2029年的AI算力都已幾乎被預訂一空，預期未來五至十年AI事業年化營收有機會突破1兆美元，否認當前的AI泡沫論。
亞馬遜AI事業動能強勁，法人看好，有助鴻海、緯穎、世芯-KY等台灣供應鏈後續出貨。其中，鴻海、緯穎主要為亞馬遜代工AI伺服器，世芯則是亞馬遜ASIC晶片合作夥伴。
外電報導，賈西受訪時指出，AI是他有生之年經歷過最具變革性的新技術，亞馬遜2027年的AI算力已被全數預訂，2028年多數AI算力也將被訂完，需求甚至已放眼到2029年，AI有相當明確及規模龐大的需求。
賈西指出，亞馬遜AWS業務量在AI推動下快速成長，亞馬遜AWS剛成立時的年化營收僅5,700萬美元左右，但近三年受益於AI普及，AI業務年化營收就達到250億美元，成長速度超過400倍，預期未來五至十年AI年化營收將可望突破1兆美元。
輝達創辦人黃仁勳近期辭職，市場再次陷入AI泡沫恐慌，全球股市大殺盤。賈西認為，AI需求相當多元，從一開始的AI先進實驗室需求，到後續企業級需求將快速成長，這不是「會不會發生」，而是「什麼時候」開始快速成長的問題。
賈西指出，亞馬遜AWS當前在手訂單金額達5,800億美元，單一客戶訂單量比重都不超過四分之一，代表客戶分布性相當健康，有超過八成的財富100強企業使用AWS推出的AI代理服務Bedrock。
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