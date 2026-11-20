美國AI公司Anthropic於美股18日盤後宣布，首次公開發行股票（IPO）定價每股83美元，高於原訂的70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，總計募得813億美元，以基本發行規模計算，超越SpaceX的750億美元，是史上最大規模IPO案。

Anthropic美股19日以代號「ANT」在那斯達克掛牌，成為首家上市的前沿AI模型公司。

台積電日前董事會拍板5億美元內投資Anthropic，19日公告子公司TSMC Partners以每股83美元取得602萬4,096股，總金額4億9,999萬9,968美元，持股比率約0.03%。台積電表示，取得Anthropic股票，具體目的為股權投資。

台壽19日也公告參與Anthropic IPO，取得12.5萬股股票，每股83美元，合計1,037.5萬美元，當中不含交易佣金及其他相關稅費。

根據申報文件，Anthropic原本計劃發行8億140萬股，七名共同創辦人另計劃出售2,365萬股，最終Anthropic出售股數增至9億5,635萬股，加上現有股東另售的2,365萬股，合計發行9.8億股A類普通股，總計募得813億美元；若加上260億美元私募，共可募得1,073億美元。

Anthropic私募參與者包括台積電旗下TSMC Partners、輝達、超微、博通、Google、微軟和美光。

Anthropic這次IPO每股83美元的定價，也使這家成立五年的公司估值高於原先設定的1.4兆美元目標。按完全稀釋股數計算，估值約1.5兆美元，但實際市值仍取決於流通股總數。

這樁上市案寫下AI產業的歷史時刻。AI產業近期接連遭遇衝擊，包括美國期中選舉反映出民眾強烈的反AI情緒，以及上周輝達創辦人黃仁勳辭去公司所有職務的效應。