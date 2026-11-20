國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃19日在亞太經濟合作會議（APEC）峰會表示，能源供給衝擊與人工智慧（AI）需求衝擊，正推升全球通膨，預估今年全球通膨率將達4.7%，使許多經濟體需要採取緊縮貨幣政策。

此外，喬治艾娃指出，AI帶動的經濟成長預期，以及政府與民間大量發行債券，也正推升利率，許多先進經濟體債券殖利率已來到數十年來最高水準。

喬治艾娃指出，當前各國面臨的經濟處境不同，能源出口國若高度融入AI價值鏈，經濟表現相對良好；能源進口國受聖嬰現象及其他衝擊影響，面臨較大困難。

她提出三項政策議題，首先是通膨與利率。能源供給衝擊及AI需求衝擊推升全球通膨，通膨升高也帶動利率上行，許多經濟體需要採取緊縮貨幣政策。

第二是債務與財政赤字。她表示，利率上升將增加政府利息支出，使政府財政受到更多關注。全球債務水準即將達到GDP的100%，是第二次世界大戰以來最高水準，存在債務問題的國家必須緊急正視。

第三，是推動提高生產力與經濟成長的結構性改革。她指出，結構性改革與AI採用程度及資本市場發展密切相關，這是人類史上最快速的一場轉型。