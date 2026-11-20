英特爾晶圓代工業務報捷之際，先進封裝布局也傳來好消息，旗下EMIB先進封裝技術獲微軟採用，將用於微軟Azure自研晶片。微軟成為第一家公開表態導入英特爾EMIB先進封裝的大廠。

英特爾與微軟18日共同宣布，微軟將在自研晶片採用英特爾EMIB先進封裝，並敲定未來數年的Xeon伺服器處理器供貨安排，涵蓋下一代產品Diamond Rapids。

這也讓英特爾在微軟資料中心的生意，從供應處理器延伸至替客戶封裝晶片。

依協議，Azure未來將提供採用Diamond Rapids的虛擬機器，讓企業客戶也能使用新一代運算資源，至於哪一款Azure晶片將率先導入EMIB，微軟尚未公布，雙方也未揭露合約金額、採購數量及對英特爾營收的貢獻。

另外，雙方合作也延伸至資料中心的記憶體與儲存應用，包括利用CXL介面擴充伺服器可用記憶體，以及運用英特爾硬體加速技術縮短資料庫備份時間，Azure虛擬機器導入英特爾QuickAssist技術後，SQL資料庫備份速度最高可達原來的2.5倍。