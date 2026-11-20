英特爾執行長陳立武18日出席美國德州奧斯丁TomorrowX峰會透露，旗下18A製程已與首家外部客戶簽約，訂單為期五年。業界解讀，這是英特爾晶圓代工業務重大突破，分食台積電先進製程訂單。

陳立武未公布客戶名稱、產品及量產時程。業界推估，依照AI資料中心對高速運算晶片的需求來看，有可能是大型雲端服務供應商（CSP）的自研AI晶片或高速運算（HPC）晶片在英特爾下單。

業界指出，台積電幾乎吃輝達、超微，以及各大雲端業者自研晶片代工訂單。陳立武透露英特爾18A拿下外部客戶晶片代工合約，意味英特爾開始分食台積電先進製程訂單。

陳立武表示，他參與18A製程發展，深知晶圓代工客戶相當重視供應穩定和產線變化調度。英特爾技術長Pushkar Ranade其後在X平台進一步說明，該客戶以英特爾18A家族效能強化版18A-P製程生產，該製程今年6月進入風險試產。

科技顧問公司Creative Strategies分析師巴賈林（Ben Bajarin）在CNBC訪問時，認為輝達、蘋果及自行設計處理器的雲端業者是可能名單，他也強調，目前亞馬遜、微軟和Google都難以從台積電取得足夠產能，滿足各自的中央處理器（CPU）開發計畫，向其他晶圓廠爭取部分產能，有其商業考量。雲端三雄旗下的伺服器CPU，成為這筆訂單較有跡可循的產品線。

陳立武10月底曾指出，未來五年全球伺服器處理器市場規模有望擴增至目前的五倍、達2,000億美元，英特爾自家產品目前也無法滿足客戶需求。

英特爾18A製程去年投入生產，自家AI PC處理器Panther Lake及伺服器處理器Clearwater Forest率先採用，獲外部客戶採用的18A-P與18A設計規則相容，客戶可沿用既有矽智財與設計流程。

依英特爾公布的數據，18A-P在相同功耗下可提升約9%效能，若維持相同運算速度，功耗則可降低約18%。