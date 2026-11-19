聽新聞
0:00 / 0:00
Anthropic風光上市 對台、韓AI基建概念股有利無害嗎？
Anthropic締造首次公開發行股票（IPO）最高紀錄，19日股票掛牌若如預期大漲，可望給人工智慧（AI）概念股和全球市場注入強心針，但對台灣和南韓股市絕對有利而無害嗎？
彭博資訊報導，雪梨Vantage Global Prime資深市場分析師Hebe Chen表示，Anthropic的IPO成功，強化市場對AI投資題材的整體信心，也提供投資人新的投資管道，可透過前沿模型與應用搭上AI投資獲利列車。
但她指出，這種轉變也可能產生一個問題：從AI基建概念股吸走資金。台灣和南韓股市之前乘著AI投資熱潮大漲，主因正是資本支出大量流入這些基建概念股，例如晶片代工龍頭台積電，以及記憶晶片大廠如三星電子和SK海力士。
她說：「真正的考驗，是AI投資大餅能否持續做大，或投資人只是重新配置相同的資本，在AI生態系不同的區塊之間移來移去？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。