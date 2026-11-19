Anthropic締造首次公開發行股票（IPO）最高紀錄，19日股票掛牌若如預期大漲，可望給人工智慧（AI）概念股和全球市場注入強心針，但對台灣和南韓股市絕對有利而無害嗎？

彭博資訊報導，雪梨Vantage Global Prime資深市場分析師Hebe Chen表示，Anthropic的IPO成功，強化市場對AI投資題材的整體信心，也提供投資人新的投資管道，可透過前沿模型與應用搭上AI投資獲利列車。

但她指出，這種轉變也可能產生一個問題：從AI基建概念股吸走資金。台灣和南韓股市之前乘著AI投資熱潮大漲，主因正是資本支出大量流入這些基建概念股，例如晶片代工龍頭台積電，以及記憶晶片大廠如三星電子和SK海力士。

她說：「真正的考驗，是AI投資大餅能否持續做大，或投資人只是重新配置相同的資本，在AI生態系不同的區塊之間移來移去？」