南韓年度出口額，因人工智慧（AI）帶動晶片價格與出貨量激增，首度突破1兆美元，成為全球第四個達到這個門檻的國家，也是繼德國、美國與中國大陸之後，2007年以來再有國家攀抵此里程碑。

南韓累計年度出口額是在當地19日下午2時左右攻上1兆美元，產業通商資源部估算，今年出口額將達1.17兆美元，不只馬上刷新去年剛創下的7,093億美元紀錄，年增率更高達約65%。

南韓總統李在明盛讚這項成就，表示這是好幾個世代努力累積來的成果。他在社群平台X發文，承諾會確保經濟成長的利益，能嘉惠各個社區民眾和全國大中小型企業。未來成長動能聚焦AI、生物科技等重點產業。

德國與美國的出口額是在2006年跨越1兆美元門檻，中國大陸則於2007年躋身兆美元俱樂部。中國當時加入世貿組織（WTO），帶動貿易蓬勃發展。

晶片是貢獻南韓出口額的最大功臣。今年前10個月，出口總額達9,302億美元，其中，半導體出口額為3,968億美元，占比約43%，幾乎是去年同期的三倍。不計晶片的其他類別產品的出口表現也不弱，年增率達20%。

20大主要出口品項中，有16項呈現成長。美妝產品出口額達124億美元，僅花10個月就超越去年全年寫下的紀錄。出口市場方面，九大市場中，有七個出貨量增加，增幅名列前茅是對中國的出口成長88%。