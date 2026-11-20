聽新聞
0:00 / 0:00
馬斯克開金口 Terafab明年6月試產首顆測試晶片
特斯拉執行長馬斯克衝刺人形機器人與自駕車布局之餘，Terafab晶圓廠建置同步衝鋒。
馬斯克18日透露，預計明年6月試產首顆測試晶片，若進展順利，第一階段量產將於2028年底實現。
Terafab是馬斯克今年早些時候宣布的晶片製造項目，目標是建造地球上最大的先進晶片製造設施，最終規模達1億平方英尺，也將成為地球上面積最大的建築。
馬斯克將Terafab的競爭邏輯定位為速度與風險承受能力，「現有晶片公司因為投入了巨額資本支出，有充分理由規避風險。我們會承擔大量風險，快速迭代，最終實現比任何人都更高效的晶片生產流程—這是我們的假設，我們需要讓它成真」。
Terafab總投資規模達200億美元。最大特色在於「全流程整合」，目標打造一座整合設計、製造與封裝於一體的超級晶圓廠。該計畫由特斯拉、SpaceX與xAI共同推動，選址於美國德州奧斯汀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。