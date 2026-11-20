特斯拉執行長馬斯克衝刺人形機器人與自駕車布局之餘，Terafab晶圓廠建置同步衝鋒。

馬斯克18日透露，預計明年6月試產首顆測試晶片，若進展順利，第一階段量產將於2028年底實現。

Terafab是馬斯克今年早些時候宣布的晶片製造項目，目標是建造地球上最大的先進晶片製造設施，最終規模達1億平方英尺，也將成為地球上面積最大的建築。

馬斯克將Terafab的競爭邏輯定位為速度與風險承受能力，「現有晶片公司因為投入了巨額資本支出，有充分理由規避風險。我們會承擔大量風險，快速迭代，最終實現比任何人都更高效的晶片生產流程—這是我們的假設，我們需要讓它成真」。

Terafab總投資規模達200億美元。最大特色在於「全流程整合」，目標打造一座整合設計、製造與封裝於一體的超級晶圓廠。該計畫由特斯拉、SpaceX與xAI共同推動，選址於美國德州奧斯汀。