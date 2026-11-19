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美股早盤／史上最大IPO帶旺！費半飆4% 新雲端、網安股衝
Anthropic首次公開發行股票（IPO）的定價高於原先預期，締造史上最大規模IPO，讓投資人對AI交易重新燃起熱情，美股19日早盤四大指數齊揚。
道瓊工業指數早盤小漲0.03%，標普500指數漲0.9%，那斯達克指數漲近2%，費城半導體指數衝高4%。
Anthropic在19日掛牌，灰市交易早先估計，Anthropic開盤可望大漲27%。該公司IPO定價為每股83美元，高於原訂承銷價區間的70-78美元，募得810億美元，為歷來最大宗IPO，估值來到1.5兆美元。
正值外界質疑AI的巨額投資能否持續、那斯達克100指數落入修正領域之際，專家說，Anthropic IPO的強健需求，提醒眾人AI題材依舊健在。
彭博策略師克菲爾指出，對Anthropic來說，「整個股市都急於知道，該公司上市第一天會不會收高，就算一點點也好。若非如此，可能會傷害未來幾天情緒」。
雲端巨擘亞馬遜、Alphabet為Anthropic投資人，股價均攀漲。新雲端業者CoreWeave飆升8%、Nebius衝高5%。
網安公司Palo Alto Networks揚升7%，該公司上調2027年的營收預期，帶旺同業CrowdStrike、Cloudflare等。
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