投資策略師克萊門（Joachim Klement）表示，多年來，他的個人退休養老投資組合100%押寶股票，但在黃仁勳婚外情醜聞加速科技股跌勢並觸發空頭訊號後，如今他已決定出清全部持股。

這位Panmure Liberum策略師是市場老手，撰寫的股市評論有大批粉絲。上周初，黃仁勳風暴加劇科技股跌勢時，他預言到本周三前後，美股標普500指數將跌破200日移動均線。結果，真的如他所料。

這位德國經濟學家兼數學家住在倫敦，曾任美國特許金融分析師協會（CFA Research Institute）董事，股票評論獲大西洋兩岸重視，且分析大致嚴謹，並不極端。

標普500跌破200日移動均線 觸發空頭訊號

克萊門在19日早晨發布的致客戶報告中寫道：「標普500現已跌破200日移動均線，因此，在歐洲股市收盤時，我將脫售個人持股，轉進長期政府公債。」

他解釋，儘管「200日移動均線」這個指標未必總是靈驗，但「依我們之見，市場動能已確定轉空」。他說：「從5月以來，我們就一再對AI泡沫示警，9月以來又更看空後市了。」

克萊門10月曾語出驚人說，AI泡沫爆裂將拖垮美股大盤，並預料到明年底時，標普500指數可能跌到5,000點，從目前價位摔落逾30%。

「200日移動均線」是專業投資人常用的指標。資產管理公司Cambria Investments投資長費伯（Meb Faber）指出，過去百年來，這個訊號協助投資人躲過最糟的空頭市場。費伯發現，過往經驗證明，在大盤一跌破200日均線時殺出持股，並在股價重新站上此均線後買回股票，可大幅降低長期投資組合波動。雖說股票買來長抱者，長期來說未必會少賺，但按這種方法操作，可睡得安穩些。

他指出，遵照這種操作規則，投資人在達康泡沫破裂和全球金融海嘯期間，得以避開空頭市場最慘烈的時刻。

克萊門說，此刻有理由轉攻為守，賣掉股票、改抱長期公債。

眾多跡象指向AI泡沫正在洩氣 市場氛圍已變

他認為，如同過去200年的發明，像是運河、鐵路、汽車、飛機、無線電、和光纖電纜，AI終將改造經濟和這個世界，但這不表示超大規模雲端業者（hyperscaler），與他們的億萬富豪科技兄弟們，在資料中心投注的巨資就必定會回收數兆美元報酬。事實上，誠如過往泡沫所示，這些科技投資沿途會產生許多輸家，賠上自己的身家。

克萊門指出，近來諸多跡象顯示AI泡沫正在洩氣：AI詞元（token）價格下跌，營收成長減速（最新一例可見於Anthropic的IPO公開說明書），而且股市對AI資本支出愈來愈焦慮。此外，種種跡象顯示，AI產業盤根錯節的循環融資，愈來愈令人聯想起達康狂熱時期惡名昭彰的「供應商融資」（vendor financing）。

此外，從最近股市極端的反應也可看出，投資人已變得像驚弓之鳥，一有風吹草動就先殺股票再說。AI概念股近幾個月來已陷入劇烈震盪，從晶片巨人英特爾、記憶體大廠SanDisk、晶圓代工龍頭台積電、到南韓的SK海力士，乃至於AI產業旗艦股輝達，無一倖免。

到頭來，資產泡沫不只與經濟有關，也受大眾心理影響。在全市場信心堅定時，泡沫脹得再高也不成問題；一旦信心瓦解，高聳入雲的股價可能立刻狂瀉。一如卡通人物「威利狼」（Wile E. Coyote），在懸崖邊不往下看就沒事，一俯視深谷，就馬上直線下墜。

克萊門認為，美股投資人或許已經往下看了。之前客戶問他，何時用自己的錢支持看空觀點？他的答覆是：等到標普500跌破200日移動均線，他就會扣下售股扳機；如果市場重新站上均線，就會買回股票。

他說：「我可能錯了，也許這不是泡沫爆破了；但若果真爆了，按這種交易規則操作，將確保我重返市場，而不會付出太大的機會成本。」