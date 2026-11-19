近期亞洲科技股修正，但景順亞洲區（日本除外）首席投資總監蕭光一（Mike Shiao）表示，2027年亞股仍具備多元成長機會。AI應用普及、製造業與出口實力提升，以及內需成長，將是支撐亞洲股市的三大主軸。科技產業仍是市場焦點，但投資機會已逐步由AI基礎建設延伸至其他領域。

在AI投資方面，蕭光一指出，隨著AI投資由基礎建設逐步延伸至實際應用，未來關鍵在於企業能否將相關投資轉化為營收成長、生產力提升及獲利改善。台灣與南韓憑藉先進半導體、封裝及高頻寬記憶體等優勢，在全球AI供應鏈扮演核心角色。

隨著AI應用普及，投資機會可望擴及軟體、工業自動化、機器人、醫療保健及金融服務等領域。中國大陸則憑藉龐大用戶基礎、製造能力及成熟的數位產業環境，有利於AI在消費、企業及工業領域大規模應用。

亞洲製造業與出口競爭力也不再局限於AI硬體。蕭光一表示，中國大陸在先進製造及工業產品領域具備競爭優勢，東南亞市場則持續吸引電子、半導體、汽車製造及資源加工等產業投資，使亞洲製造業與出口結構更加多元。

除了科技及出口產業，內需也是支撐亞股的重要動能。蕭光一分析，隨著都市化、數位化，以及所得成長，可望帶動亞洲消費與服務業發展。其中，印度受惠於強勁內需及出口，預估2027年會計年度經濟成長率可達7.1%。

在企業基本面方面，景順對亞洲企業獲利展望仍維持正向看法。不過，蕭光一提醒，貿易政策及地緣政治風險仍可能影響亞洲出口與供應鏈。若AI商業應用或企業獲利成長不如預期，也可能對市場帶來壓力。

此外，能源價格上漲及全球金融環境趨緊，可能影響通貨膨脹、匯率與內需表現，尤其是高度仰賴能源進口的亞洲經濟體。但蕭光一表示，整體而言，亞洲市場多元且具結構性的成長動能仍可望提供支撐，並為抵禦外部壓力增添韌性。