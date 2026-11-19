人工智慧（AI）新創公司Anthropic預計今天稍晚以代碼「ANT」在那斯達克掛牌上市之際，投資人持續消化輝達（NVIDIA）陷入危機對科技業產生的衝擊，亞股今天多收低。

法新社報導，儘管國際油價回落，但外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員將持續升息至明年以壓抑通膨，使市場情緒承壓。

Anthropic此次IPO價格定為每股83美元，高於原先設定的目標區間，18日募得813.1億美元（約新台幣2.7兆元），超越太空探索科技公司（SpaceX）6月的發行規模，改寫史上最大IPO紀錄。

若以完全稀釋股數為基礎計算，這次IPO將使Anthropic估值達到約1.5兆美元。這項消息有助提振外界對AI產業的信心。

在此之前，外界揣測民主黨掌握美國國會後可能加強管控AI，和輝達執行長黃仁勳近日因婚外情捲入間諜疑雲請辭，使AI產業遭受重創。

同時，外界懷疑企業鉅額投入AI基礎設施何時取得報酬、甚至是否根本無法獲利之際，輝達醜聞進一步加劇這個疑慮。

綜觀亞股，香港、上海、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收黑，東京和首爾股市收紅。

聯準會昨天公布10月利率決策會議的會議紀錄，內容顯示「幾乎所有」與會官員都認為，為了對抗居高不下的通膨，未來仍有必要進一步調升利率。