將近四年前，OpenAI的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT橫空出世，掀起堪稱一世代僅見的生成式AI熱潮。但幾乎1,450天後，是Anthropic後來居上，拔得頭籌，成為第一家從「獨角獸」華麗轉身為上市公司的前沿AI實驗室。

以首次公開發行股票（IPO）定價每股83美元計算，Anthropic估值約1.5兆美元，超越原訂的1.4兆美元目標。Anthropic在IPO募資945億美元，已超越SpaceX五個月前的募資金額，改寫史上最大IPO紀錄。至此，2026也成為自2021年Coinbase、Roblox和羅賓漢新場上市以來，巨型IPO交易最熱絡的一年。

但彭博資訊專欄作家歐瑟士認為，如此熱烈的IPO市況將無法延續至2027年，就算AI概念股能安度輝達（Nvidia）醜聞風暴存活下來，來年IPO市場景氣也必然降溫。這是因為，今年為IPO市場表現助攻的多重因素，今後可能消退。

利率看升恐不利來年IPO交易

首先，美國利率看升。聯準會（Fed）12月升息幾乎已成定局，利率未來展望將是「維持在高檔更久」。金融情勢收緊，將不利AI建置。

也因此，即使明年OpenAI和一些知名公司陸續上市，2026年的IPO紀錄仍可望保持好一段時日。

明年OpenAI可望上市，IPO規模能不能追上Anthropic，還有待觀察。但利率走高不僅會推升未來籌資成本，也會加重保持非上市公司現狀的財務負擔。OpenAI執行長奧特曼未必會因此決定在條件不成熟時就推IPO，但Anthrooc已豎立起一個衡量競爭對手成功與否的標竿。

資金排擠效應給股市帶來挑戰

Anthropic上市又激起有關資金排擠效應的辯論：這些IPO引起熱烈回響，是否搶走現有股票的資本、從股市大盤吸走流動性，並且加劇中小型股的波動性和估值壓力？

Pitcairn分析師索能伯格就指出Anthropic上市令人憂心之處：這類IPO規模太大了。

他在研究報告中寫道：「我認為，SpaceX的規模，大於1990年代末所有的IPO--整個IPO網際網路-成長泡沫。現在的市場雖大，能吸收的資本也不過這麼多。若我們這些投資銀行員，帶著規模太大的交易上市，那意味著必須賣掉其他證券。」

持盈保泰難 後續表現左右科技股後市

Anthropic上市雖引發一陣投資熱潮，但眾多前例（包括最近的SpaceX）顯示，表現超強的IPO，未必會轉化為持久的股價漲勢。

更何況，科技股近來承受壓力，輝達醜聞使情況更糟，但這也讓Anthropic有機會擠下輝達、躍為新的AI代表公司。Anthropic今後表現如何，將大大地影響投資人對科技公司能不能交出回報的信心。