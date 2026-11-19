韓國今年出口額突破1兆美元，成為繼美國、德國、中國後，全球第4個達成此紀錄的國家。受惠於AI熱潮帶動半導體出口暴增，韓國貿易協會研究院預測，全年出口排名也有望躍升全球第4。

根據韓聯社報導，韓國產業通商部今天表示，初步統計，截至今天下午2時9分38秒，今年累計出口額已突破1兆美元。韓國成為繼美國、德國及中國之後，全球第4個達成此一里程碑的國家，甚至超越至今仍未達成此紀錄的日本。

報導提及，也有觀點認為，這項成就更具意義之處，在於韓國突破了自1948年建國以來，始終未能跨越的日本這道門檻。日本出口額在2011年達到8226億美元的高峰後，至今15年仍未突破1兆美元。

韓國今年全年出口額排名，也有望躍升至全球第4名。根據世界貿易組織（WTO）統計，今年1月至8月全球出口額排名依序為中國第1（2兆9240億美元）、美國第2（1兆6410億美元）、德國第3（1兆2590億美元）、荷蘭第4（7150億美元），韓國則以6940億美元排名第5。

韓國貿易協會國際貿易通商研究院預測，截至今年8月，韓國出口排名仍為全球第5，但從9月開始，韓國出口額似乎已大幅超越荷蘭，以全年出口表現來看，韓國最後很有可能排名全球第4。

帶動韓國今年出口創下歷史性紀錄的最大功臣為半導體，受惠於全球AI投資熱潮，今年1月至10月韓國半導體出口額較去年同期暴增193.1%，達約3968億美元，占整體出口的42.7%。

韓國在高頻寬記憶體（HBM）全球市場占有率達83.0%（今年第2季），動態隨機存取記憶體（DRAM）市占率則達65.6%（今年1月至6月），已成為全球AI基礎設施供應鏈的核心支柱。

除了半導體之外，截至今年10月，扣除半導體的出口額同樣成長20.2%，創下近20年來最高水準的成長幅度。出口產業也逐漸擴大至K-beauty、K-food等消費產品，以及核電、國防產業等新興領域。

不過，韓國產業研究院院長權南勳（音譯）表示，必須留意出口過度集中於半導體所造成的產業間失衡，以及匯率等總體經濟變化，並防範成長成果未能充分擴散至其他產業的涓滴效應不足問題，避免損害韓國整體產業競爭力。