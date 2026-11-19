義大利豪華超跑藍寶堅尼（Lamborghini）19日發表全新敞篷超跑「Temerario Spyder」，新車配備可收摺的硬式車頂，並導入新科技，結合雙渦輪增壓V8引擎，將駕駛敞篷車的感官提升至新境界。

中央社記者應邀參加藍寶堅尼位在北義聖阿加塔-博洛涅塞（Sant‘Agata Bolognese）全球總部的新車發表會。

●執行長分析市場 去全球化成為新常態

藍寶堅尼總裁兼執行長溫克曼（StephanWinkelmann）開場致詞時，以「去全球化成為新常態」為題發表演說。他認為近期一連串事件，包括Covid疫情、供應鏈中斷、戰爭與制裁、保護主義及關稅，讓當前世界進入「去全球化」時代，許多區域面臨市場停滯壓力，還有來自中國的外部競爭、能源成本高漲。

對於市場局勢，溫克曼點出普通汽車與超跑的市場差異極大。以銷量來說，普通汽車年銷量約8000萬輛，超跑市場則僅4萬7000多輛，去年銷量居冠的法拉利（Ferrari）占1萬3640輛，藍寶堅尼占1萬747輛，賓利（Bentley）1萬131輛，勞斯萊斯5660輛，阿斯頓馬丁（Aston Martin）5448輛，邁凱輪（McLaren）2153輛。

全球市場銷量排名也大不同。溫克曼舉出2026年的市場預估值，普通汽車市場前3名是中國、美國、印度，超跑市場的前4名是美英德日，第5名才是中國，第6到10名則是南韓、加拿大、瑞士、義大利、澳洲。

談到營運策略，溫克曼強調，藍寶堅尼將堅持「義大利靈魂」的核心價值，並因應多變的市場強化四大基礎，包括聚焦客戶價值，提升銷售的實體與數位服務，增進顧客體驗，以及產品的可追溯性（TRACEABILITY）與永續性。

藍寶堅尼公布2026年前9個月的財報，交車數量是7983輛，營收額25.3億歐元，營業利益5.64歐元，銷售報酬率（ROS）為22.3%。

●新車款結合雙重體驗 飆速性能與敞篷樂趣

藍寶堅尼發表的新車「Temerario Spyder」打破傳統分類、獨樹一格，因配備雙渦輪增壓V8引擎，具有宛如硬頂跑車Temerario的強大性能，又能提供敞篷車款Spyder獨有的露天駕駛體驗。這是藍寶堅尼首次為Spyder車型配備可收摺式硬頂，發表車款採用亮眼的「仙王座藍」（Blu Cepheus）。

藍寶堅尼指出，新車引擎一般運作轉速可達10000rpm（Revolutions Per Minute，每分鐘轉速），若啟動「彈射起步」功能，轉速上限可提升至10250rpm，是目前市售搭載渦輪引擎的敞篷超跑之中，引擎轉速最高的。

溫克曼形容，「我們在同一款車型提供了兩種截然不同體驗，在情感、科技與駕駛樂趣方面都毫不妥協。」

●亞洲銷售日韓最佳 40歲以下青壯客層多

藍寶堅尼銷售長霍斯奇尼（Federico Foschini）在會中簡述銷售情形。他表示，藍寶堅尼目前在全球銷往57個市場，銷量前5名的國家是美、德、義、日、英，南韓排名第6，中港澳排名第9。

藍寶堅尼要價不菲，但40歲以下客戶占比約3成，顯示青壯世代購買力強大。霍斯奇尼表示，以車種分析，最受青壯客戶青睞的是超級休旅車URUS，40歲以下客戶占比31%，其次是新世代超跑主力Temerario占比28%，旗艦超跑Revuelto占26%。