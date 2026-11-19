英特爾（Intel）執行長陳立武周三表示，該公司已簽下第一家採用18A製程外部客戶，為這家晶片業者歷時五年、力圖挑戰台積電（2330）的晶圓代工事業，跨出重要一步。

陳立武在德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會上說：「晶圓代工供應穩定、能因應變局，非常重要。」他接著說：「18A方面，我親自參與生產工作，我們也剛簽下第一家客戶。」他並未透露客戶是誰。

英特爾多年來屢遭挫折，良率也不理想，一直將18A視為扭轉局面的關鍵，希望藉此在替其他業者代工晶片的市場上，真正具備競爭力。

科技顧問公司Creative Strategies分析師巴賈林（Ben Bajarin）接受CNBC訪問時說：「這是英特爾晶圓代工事業的一大勝利。」

英特爾技術長Pushkar Ranade隨後在X平台說明，這家客戶簽約採用的是18A-P製程，已於6月進入風險試產。5月曾有報導指出，蘋果和英特爾接近達成協議，將由英特爾為部分蘋果裝置代工晶片。

英特爾股價自9月底以來已跌逾五成，跌勢主要集中在上月底。當時，該公司因個人電腦（PC）銷售低迷和供應鏈問題，預估本季營收將比分析師預期至少少了10億美元。

至於這家新客戶可能是誰，巴賈林認為，可能是輝達（NVIDIA）、蘋果，或自行設計客製化處理器的大型資料中心業者。

他說：「亞馬遜、微軟和Google都很難在台積電取得足夠產能，實現各自的中央處理器（CPU）計畫。因此，至少向其他業者取得部分產能，是合理的做法。」

陳立武10月底曾說，未來五年全球伺服器處理器市場規模可能增至目前的五倍，達約2,000億美元，但英特爾目前無法滿足客戶需求。

英特爾自去年年中起一度成為市場熱門投資標的，如今華爾街卻轉趨看淡。美國政府2025年8月取得英特爾一成股權，輝達隨後也投資50億美元。當時，投資人看好美國製造的晶片有機會打破幾乎完全仰賴台灣的局面。

在此之前，英特爾晶圓代工事業一直未能取得具指標性的大客戶，旗下工廠仍主要生產自家產品所需晶片，包括亞利桑那州規模龐大的新廠區。

英特爾在晶片製造的另一個領域先進封裝也居領先地位。陳立武周三也宣布，微軟是該公司最先進的EMIB封裝技術第一家公開具名的客戶。