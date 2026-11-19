Anthropic預計今晚在納斯達克首次公開募股（IPO），每股發行價83美元，Counterpoint Research 首席分析師 Yang Wang 指出，Anthropic IPO為資本市場評估前沿AI模型開發商的商業模式及長期獲利能力提供重要參考。隨著AI基礎設施投資規模持續擴大，營收成長、現金流及算力使用效率將成為市場關注焦點。

根據相關資料，Anthropic最終發行價為每股83美元，以發行後約130億股普通股計算，基本市值約1.08兆美元。若計入員工股票選擇權、限制型股票單位（RSU）及其他可轉換證券，完全稀釋後股數約180億股，對應估值約1.5兆美元，高於先前以每股78美元計算的約1.4兆美元估值。

Anthropic目前年化營收約810億美元，算力相關承諾預計至2027年約達1,500億美元，至2030年累計約達4,500億美元。據報導，部分合約付款不受實際算力使用率影響。Counterpoint Research指出，隨著算力承諾逐步履行，營收成長、現金流及AI推論效率能否與相關支出保持平衡，將是評估其長期財務表現的重要因素。

Anthropic在企業AI市場的業務成長，反映生成式AI在企業應用中的發展潛力。然而，前沿AI模型開發仍需要持續投入大量運算資源。Counterpoint Research認為，Anthropic IPO不僅提供市場評估其企業價值的機會，也將成為觀察資本市場對AI產業成長前景、資本支出及長期投資回報預期的重要指標。