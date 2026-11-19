美國擴大先進半導體出口管制，將馬來西亞等5國納入須取得許可規範。大馬投貿部長佐哈里表示，馬來西亞正尋求美國進一步說明人工智慧（AI）晶片的新限制，尤其是許可要求，以及向第三方提供資料中心服務的相關規定。

美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），加強對出口至特定國家的先進半導體管制。根據新規定，出口、再出口或在境內移轉先進半導體至印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西都須取得許可。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，投資、貿易及工業部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）表示，大馬並非這些晶片的生產國，而是協助資料中心的營運。業者如為資料中心採購美國來源的圖形處理器（GPU），必須符合美國的許可要求，並配合買方的查核程序。

佐哈里隨同首相安華（Anwar Ibrahim）出席亞太經濟合作會議（APEC）相關會議期間指出，大馬正透過美國大使館及貿易代表等管道，向美國主管機關了解新規範細節及對當地資料中心業者的影響。

他表示，華府正式告知要求後，大馬將通知全部117項已獲核准的資料中心計畫，確保遵守規定。其中部分資料中心已投入營運，其他則仍在興建中。

報導指出，佐哈里說，大馬致力於確保在境內營運的企業遵守相關法律與規定，包括其他國家為保護智慧財產權及戰略技術所實施的規範。大馬歡迎資料中心投資，但業者若希望繼續在大馬營運，就必須遵守晶片相關規定。

他表示，大馬也正尋求釐清涉及資料中心服務的最新限制與如何監督業者遵守規定。美國的新措施不一定會影響大馬作為投資地點的吸引力，但可能會影響未遵守規定的業者。

另有大馬學者認為，美國新規範對大馬既有晶片封裝與測試業的影響相對有限，但籌建中或即將營運的資料中心可能面臨較大衝擊，業者可能須重新評估客戶合約及投資計畫。

大馬國家銀行總裁阿都拉昔（Abdul RasheedGhaffour）則表示，目前評估相關措施對大馬資料中心投資的影響仍言之過早，局勢仍在發展。這類地緣經濟風險不僅影響大馬，全球也面臨類似挑戰。