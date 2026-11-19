人工智慧（AI）公司Anthropic首次公開發行（IPO）今天募得813.1億美元（約新台幣2.7兆元），超越太空探索科技公司（SpaceX）6月的發行規模，改寫史上最大IPO紀錄。

路透社報導，此次IPO價格定為每股83美元，高於原先設定的目標區間，若以完全稀釋為基礎計算，這次IPO讓Anthropic的估值達到約1.5兆美元（約新台幣49.4兆元）。

Anthropic在SpaceX創紀錄IPO僅數月後上市，但AI類股的大環境已轉趨嚴峻。近幾週來，晶片和雲端業者股價面臨沉重壓力，原因包括估值疑慮、AI基礎建設成本攀升，以及晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳突然辭職。

Anthropic的成長動能來自市場對Claude模型的強勁需求，特別是深受軟體開發人員歡迎的程式設計代理工具Claude Code。IPO申報文件顯示，截至10月31日，Anthropic的年化營收已達810億美元（約新台幣2.7兆元）。

不過，要維持這樣的成長，代價愈來愈高。Anthropic今年上半年在算力和基礎建設上投入近90億美元（約新台幣2965億元），幾乎是去年同期的4倍；第3季又多支出50億美元（約新台幣1647億元）的運算成本，拖累營運效率並壓低每美元算力所帶來的營收。

Anthropic已允諾和亞馬遜（Amazon）、Alphabet旗下的Google等基礎建設夥伴，投入近9000億美元（約新台幣29.7兆元）的運算支出，用來訓練和運作愈來愈強大的AI模型。

這些支出承諾也讓Anthropic面臨自身財務以外的風險。Anthropic也在公開說明書中警告，部分算力供應商和基礎建設夥伴仰賴第三方融資和信用支持，來採購晶片並擴充產能。

Anthropic在IPO申報文件中表示：「若無法取得這類融資或支持，或是成本上升，已簽約的算力可能延遲交付、重新定價、縮減規模或無法交付。」

隨著科技公司和資料中心業者大舉舉債，為晶片、電力和運算設施籌措資金，投資人對舉債推動AI基礎建設擴張的疑慮也日益加深。

Anthropic股票預計在當地時間19日於那斯達克（Nasdaq）掛牌交易，股票代號ANT。

Anthropic官網新聞稿指出，公司以每股83美元敲定IPO價格，這次發行共計9億8000萬股，按發行價計算規模達813億美元。彭博（Bloomberg News）認為，若以Anthropic及其共同創辦人透過擴大規模的IPO連同私募配售來計算，則合計籌到1073億美元（約新台幣3.5兆元）。