億萬富豪馬斯克預告，特斯拉將在兩個月內進行Optimus機器人示範展示，該公司也計劃生產沒有方向盤、具有自動駕駛功能的Model Y休旅車。

儘管馬斯克正隨美國總統川普前往中國深圳出席APEC峰會行程，但他途中行程滿檔，利用視訊方式遠距參與在美國舉行的兩場論壇。

馬斯克在周三（18日）在紐約時報DealBook高峰會上表示，特斯拉希望推出一款用於叫車服務的全自駕車款，車內空間足以容納「一家人」。

他說：「因此，我們計畫推出一款自動駕駛版 Model Y，不會配備方向盤和踏板，而且適合載運六至七人的團體。」

特斯拉目前已經擁有僅兩人座的自駕車款Cybercab，該車款已投入特斯拉的Robotaxi自駕計程車服務，不過特斯拉近期也已開放消費者訂購，做為私人用車。自駕版Model Y的載客人數將超過Cybercab。

Model Y目前是特斯拉最暢銷的電動車。馬斯克周三表示，最新推出的車型、加大型Model YL，已成為最受歡迎的版本。

他說：「我認為，我們可能需要將所有Model Y的產線都改為生產YL，因為從市場反應來看，這似乎是大多數消費者想要的車款。」

馬斯克同日另外在德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會上 ，表示SpaceX正在投入研發AI模型Grok 4.8，此外，特斯拉將在兩個月內進行Optimus機器人示範展示。他說，機器人的最佳用途將事重工業領域的工作，可能聚焦於採礦和冶煉礦石等工作。