AI投資熱潮下，三星電子認為新雲端業者舉債擴張的風險有限，不致動搖整體成長；摩根士丹利主管則警告，AI突破安全限制、危害經濟，是市場最輕忽的風險。

三星電子半導體部門經營策略總裁金容寬周三在新加坡舉行的摩根士丹利研討會上說，新雲端業者在整體市占率約為8%。「我們不認為這些疑慮會對AI整體成長趨勢構成重大威脅。」

CoreWeave等新雲端業者向科技企業出租算力，但市場擔心，一旦AI需求放慢，這些業者靠舉債擴建資料中心的做法可能反而傷及自身，相關股價接連下挫。分析師和投資人也認為，黃仁勳本月卸下輝達執行長職務，可能使規模較小、槓桿偏高的新雲端業者更難籌資；這些企業原本是推動產業快速擴張的重要力量。

三星晶圓代工銷售和行銷主管姜錫采說，目前AI投資熱潮來自產業結構轉變，而非一般景氣循環。晶片業者和客戶簽訂長期合約，也讓供需更容易掌握，和過去投機投資最終造成產能過剩的情況不同。

他說：「簡單說，今天的投資不是出於投機，而是有實實在在的需求。」

在需求和融資疑慮之外，摩根士丹利全球總體策略主管洪巴赫（Matthew Hornbach）提醒，AI雖能帶來倍數成長的效益，安全防線一旦遭到突破，也可能造成損害，而這項風險尚未充分反映在市場價格中。

洪巴赫在新加坡受訪時說：「市場最輕忽的風險，是世界某處的先進生成式AI模型突破安全隔離環境的限制，以某種方式損害全球經濟的一部分。真要想像下去，各種情況都有可能，但我想，大家應該不難想像可能出什麼問題。」

Anthropic的首次公開發行股票（IPO）申報文件，也揭露AI事業可能出錯的情況，包括「對人類造成災難，甚至威脅人類存續的風險」。

瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）本月說，網路風險是「創新和數位化必須付出的代價」。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也警告，不會任由外部AI代理接入，因為對客戶和銀行而言，「風險實在太高」。

洪巴赫說：「這些模型被限制在某種沙盒環境內，但外面也有開放權重模型。對於根本無法預測的事，大家準備好了嗎？通常沒有。」

不過，安全風險警告並未改變摩根士丹利策略團隊對股市的樂觀看法。包括Serena Tang在內的策略師在另一份報告中認為，AI支出可能使2027年成為值得「積極承擔風險」的一年，建議將全球股票配置調高至最高加碼比重。

摩根士丹利策略團隊預期，晶片製造商將是AI資本支出討論的焦點，這波投資周期也將支撐經濟延續穩健成長至明年。