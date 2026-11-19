紐約時報調查發現，中國電商巨擘阿里巴巴透過設在新加坡的Megaspeed公司，取得美國輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片的運算能力，而阿里巴巴與中國軍方有研究合作的之江實驗室關係密切。這條橫跨中國、新加坡與馬來西亞的供應鏈，可能讓原本受美國出口管制的晶片運算能力，間接用於中國軍事研究。

紐時查閱數百份中國公開紀錄，並訪問十多名知情人士發現，2023年，黃樂與丈夫康偉向上海投資人推銷東南亞AI事業計畫，宣稱憑藉黃樂與當時輝達執行長黃仁勳的關係，可以確保取得高效能晶片。」Megaspeed此後數年採購超過40億美元的輝達晶片，阿里巴巴則是主要客戶及資金支持者。

阿里巴巴2017年參與創立之江實驗室，現任主任王堅曾任阿里巴巴技術長，也是黃仁勳的多年好友。王堅近年更擔任中國人民解放軍國防科技大學專家顧問。黃仁勳2025年訪問北京時，曾公開稱讚王堅是「超級英雄」。

之江實驗室的研究涉及AI與駭客技術結合、自動化網路防禦等領域。紐時發現，一名隸屬該實驗室的研究人員，曾與中國空軍院校學者共同發表論文，利用電腦模擬如何摧毀或迫使前來支援某個尋求獨立島嶼的外國航艦戰鬥群撤退。

調查也揭露阿里巴巴如何取得受限制的運算能力。Megaspeed透過子公司Speedmatrix，在馬來西亞柔佛州的資料中心代阿里巴巴操作輝達晶片。資料中心經由新加坡網路樞紐及海底電纜與中國連線，使阿里巴巴及其客戶得以遠端使用晶片，無須將設備直接運入中國。

不過，紐時強調，目前尚無法確認Megaspeed供應的輝達晶片，是否經由阿里巴巴提供給之江實驗室。 美國官員懷疑中國軍方利用海外資料中心訓練AI模型，但相關晶片的最終用途仍有待查明。

阿里巴巴否認向軍方提供服務，強調旗下雲端服務禁止軍事用途；Megaspeed表示相關問題仍在獨立審查，尚未得出結論。輝達則表示，公司持續遵守不斷調整的雲端服務規範。美國政府目前正調查Megaspeed是否涉嫌將晶片走私至中國。