根據日媒「Tokyo Sports WEB」報導，日本樂天證券17日證實系統於11日遭非法入侵，存放在「測試環境」的客戶資料疑似外流，恐有多達1,572萬筆受波及。其中包含多達1,125萬筆登入帳號與客戶編號，另有約447萬筆涵蓋姓名、生日、住址、任職公司、約定轉出帳號、年收入金額及持有資產等高度敏感個資，就連已結清銷戶的舊戶也難逃一劫。

儘管樂天證券強調登入與交易密碼並未外洩，目前也未傳出帳戶遭盜用災情，並緊急呼籲客戶留意可疑郵件、簡訊與來電，但仍讓眾多投資人人心惶惶。曾對知名共享汽車業者Times Car發起集體訴訟的律師牧野裕貴，18日在社群平台X宣布成立專屬網站，開放現有及已銷戶的樂天證券客戶免費登記，正式籌備集體訴訟求償，直言「絕不能用一句『沒辦法』就草草了事」。

牧野裕貴受訪時痛批，住址與年收、資產狀況同時曝光令人不寒而慄，等於「誰住哪裡、手上有多少錢」完全攤在陽光下，一旦名單流入日本近年猖獗的「匿名流動型犯罪集團」手中，受害者恐淪為強盜鎖定的肥羊。他更直指，測試環境不該使用未經遮罩處理的真實資料是資安基本常識，樂天證券的管理疏失徹底重創大眾對金融機構的信任。

牧野裕貴強調，金融機構經手如此重大的個人財產資訊，樂天證券除了必須向外界清楚交代事故始末外，針對已經外洩的個資也應提供實質補償。