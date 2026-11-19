Anthropic首次公開發行股票（IPO）定價高於原訂承銷價區間，激勵美股期指上漲。科技股近日跌勢未歇，這場史上最大IPO，將考驗投資人是否仍願追捧AI股。

那斯達克100期指上漲0.9%，標普500期指漲0.5%。Anthropic盤後將IPO價格訂為每股83美元，發售規模創歷來首次公開發行紀錄。

南韓KOSPI指數漲近2%，日本日經225指數小漲0.3%，澳洲股市則受商品價格下跌拖累，跌逾1%。

商品市場周三遭到全面拋售，看多投資人紛紛撤出押注AI熱潮的部位。倫敦金屬交易所（LME）銅價大跌5.7%，降至4月來最低；另一項AI產業重要原料錫，在倫敦也跌了5%。Fed官員主張進一步升息，也使金價上個交易日大跌逾3%，降至一年多來最低。

Anthropic選在市場關鍵時刻掛牌。AI行情重要指標輝達（NVIDIA）在黃仁勳遭撤換以及市場愈來愈擔心AI支出可能放慢之際，近日股價大跌。投資信心急轉直下後，投資人是否願意再投入資金，將由這場IPO接受考驗。

Capital.com資深金融市場分析師羅達（Kyle Rodda）說：「Anthropic上市，將讓市場看出投資人究竟有多看好AI股，尤其Anthropic掛牌後，將成為AI創新、普及和獲利能力的新代表。」

Anthropic也是第一家上市的先進AI模型開發業者。這類企業打造最先進的模型，協助使用者解決棘手問題，處理軟體設計、法律工作和科學研究等複雜任務。Anthropic率先掛牌，也搶在競爭對手OpenAI之前。

Pepperstone策略師吳迪霖（Dilin Wu）說：「發行價較高，可見機構投資人在IPO階段，仍願意以較高價格買進頂尖AI模型開發業者的股票。但IPO順利定價，不保證掛牌後股價就會上漲。」

彭博Markets Live策略師Mark Cranfield認為，整個股市都將緊盯Anthropic掛牌首日能否收紅，哪怕只是小漲；若未能如願，未來幾天的市場信心都可能受到打擊。

油市方面，投資人承擔風險的意願轉弱、美國庫存增加，加上供應充裕，蓋過中東局勢緊張的影響。油價周三大跌後走穩，將於周五到期的西德州中級原油（WTI）12月期貨，在前一交易日下跌3.2%後，徘徊於每桶83美元附近。

油價下跌帶動指標美國公債價格周三連漲三日，市場認為未來Fed升息大致已反映完畢，也支撐債市。衡量美元走勢的一項指數則創一周多來最大漲幅。

投資人也在消化Fed的10月會議紀錄。幾乎全體官員都認為，未來幾個月可能仍須升息，才能讓通膨回到2%目標。兩位決策官員認為，若後續通膨數據不利，12月可能有必要升息超過1碼（0.25個百分點）。

Fed官員周三的談話，也進一步強化繼續緊縮的預期。舊金山聯準銀行總裁戴利主張穩步升息，理事巴爾則認為，進一步提高舉債成本可能是適當做法。