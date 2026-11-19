美國聯準會（Fed）10月會議紀錄顯示，幾乎全體官員都認為，未來幾個月可能仍須升息，才能讓通膨及時回到2%目標。多位官員強調，按兵不動不代表抗通膨決心鬆動，但對後續升息步調仍有分歧。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在10月27至28日會議上，以10票對2票維持利率不變。理事庫克和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克主張升息1碼（0.25個百分點），投下反對票。Fed先前於9月升息1碼，為三年來首次。

周三公布的會議紀錄顯示，當時主張升息的官員不只這兩位，還包括可能沒有投票權的官員。支持按兵不動者中，也有少數官員認為決定陷入兩難；另有官員認為，市場對12月及2027年升息的預期，大致符合他們心目中的適當政策，因此10月維持不動的風險較低。

幾位官員警告，再拖下去，恐讓高通膨根深柢固，或迫使Fed日後採取幅度更大、衝擊更強的緊縮措施。部分主張升息者說，若能讓市場清楚理解後續很可能繼續緊縮，他們也可以支持維持利率不變。

Fed內部對如何向市場傳達政策方向，各有看法。主席華許上月在曼谷說，Fed已進入新階段，不再預告下一步行動。但部分同僚仍希望把後續升息方向說清楚，以免加強抗通膨之際引發市場大跌，迫使Fed在通膨受控前暫停升息。政策若因此走走停停，恐損及公信力。

紀錄另顯示，兩位決策官員認為，若後續通膨數據不利，12月可能需要升息超過1碼。理事沃勒周三接受CNBC訪問時，支持12月升息2碼，並說，若要分在12月和明年1月各升1碼，就必須向市場發出「可信的訊號」，讓投資人相信1月還會再升息。

官員對升息步調也各有主張。達拉斯聯準銀行總裁蘿根上周說，Fed未必需要維持隔次會議才升息的步調；舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周三主張穩步升息，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周二則不認為有必要考慮大幅升息。利率期貨目前反映，市場預期12月和1月各升息1碼，4月前再升1碼。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林周二說，2027年春季前可能需要升息數次。他估計，目前基準利率僅比通膨率高約1個百分點，這個差距可能須擴大至2至2.5個百分點，而且主要得靠升息，不能只等通膨下降。

Fed理事巴爾周三也說，美國經濟強健、失業率低，消費支出穩健，但通膨仍過高，很多家庭入不敷出。若經濟走勢符合他的預測，進一步升息可能是讓通膨及時回到2%目標的適當做法。

10月會議後公布的數據，進一步強化升息理由。當月就業穩健成長，基礎通膨連三個月居高不下，物價漲勢也擴及日常商品和服務；部分會納入Fed偏好通膨指標的生產者物價，年增幅更創2022年來最大。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則說，通膨不只是資料中心擴建所致，美國經濟本身的成長動能和韌性也是原因。他強調，升息無法只針對房市或資料中心，而會影響整體經濟，進而抑制通膨。

卡斯哈里也提醒，美國經濟成長過度集中於龐大的AI投資，可能帶來風險。這些投資過去幾年是重要成長動力，但若生產力提升或投資報酬不如預期，投資可能大幅放慢，連帶拖累經濟。他說，自己看好AI前景，但仍應考慮部分資金可能投錯地方。