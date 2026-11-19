美國為防堵中國借道「算力白手套」取得AI晶片，對星、馬、泰、印尼資料中心祭出新規。東協六大經濟體中僅越南與菲律賓未列入新增許可名單，但專家指出，越南不會直接受益，未來投資機會仍將取決於合規力與環境競爭力。

在美國總統川普訪問中國之際，為阻止中國公司透過海外資料中心取得美國技術，華府16日宣布新規，增加對新加坡、馬來西亞、泰國和印尼資料中心營運商的審查，以限制北京取得先進半導體的力度。

近期爆發新加坡雲端運算公司Megaspeed涉嫌非法轉運晶片，以及阿里巴巴、字節跳動、月之暗面等中國企業透過泰國與馬來西亞資料中心遠端租用算力的調查，促使美方直接將這些東南亞國家列為高風險地區。

根據美國商務部的說法，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和巴西的公司，出口、再出口或在境內移轉某些源自美國的先進人工智慧（AI）晶片，須事先取得許可。

在中國企業大規模向東南亞國家租用運算能力來訓練人工智慧模型之際，美國不再只是單純對中國實施直接限制，而是關注全球供應鏈中的脆弱環節。

華府認為，以上國家存在技術產品非法再出口或轉移至中國的高風險，企圖讓中國企業在不直接進口硬體的情況下獲得先進的運算能力。

值得注意的是，在東協六大經濟體中，只有越南和菲律賓這兩個國家沒有被列入新的許可證發放名單。

越南未被列入本次「高轉運風險國家」名單，主要原因在於算力基礎設施規模與轉運風險差異以及地緣戰略與供應鏈考量。

較於馬來西亞柔佛州或新加坡等地已建置成熟高階GPU的運算叢集（Computing Cluster），越南的大規模資料中心產業尚處於起步階段，過去幾年並未出現大量採購美國高階AI晶片並涉嫌轉運或租賃給中國企業的具體紀錄，尚未達到美方認定「高於正常水準轉運風險」門檻。

越南運算中心才剛起步，且正積極吸引Google、Microsoft、亞馬遜、NVIDIA等美系雲端大廠以100%外資持股方式投資資料中心，成為美國近年積極扶植的半導體封裝測試與供應鏈重組關鍵夥伴。

美國目前將越南定位為友岸外包關鍵夥伴，2023年美越簽署「半導體供應鏈、勞動力與生態系統發展合作備忘錄」，同時宣布透過「晶片法案」（CHIPSAct），協助越南發展半導體封裝測試與人才培訓。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）與新美國安全中心（CNAS）在針對「人工智慧擴散框架」（AIDiffusion Framework）與東南亞晶片管制的分析中皆曾指出，若華府對東南亞新興市場設下過高的算力門檻，當地企業恐將被迫轉向採用華為（Huawei）等中國替代方案，反削弱美國的技術主導權。

然而，越南工商會旗下「企業論壇雜誌」（Tạp chíDiễn đàn Doanh nghiệp）今天報導提醒，越南豁免於新規限制，並未讓其取得人工智慧晶片的新優勢。

因根據美國出口管理條例，越南屬於 D:1 組，自2023年11月起，美國就擴大對出口到D:1、D:4 和 D:5組國家先進計算晶片的限制，所以11月新規是在一定程度上拉齊了越南區域競爭的門檻。

美國加強對東南亞資料中心晶片的審查，可能促使投資者重新評估專案選址。不過企業論壇雜誌的專文認為，越南不太可能直接受益，因為它仍需遵守先進晶片的許可規定。

除法律問題外，提供穩定電力供應、連接基礎設施、技術人力資源和營運能力仍然是市場競爭力的決定性因素。

在新情勢下，越南企業需要更加重視出口管制系統、客戶核實和運算能力利用管理，特別是與外國合作夥伴進行的專案。

從長遠來看，獲得人工智慧晶片的機會將越來越取決於各個企業的信譽以及東道國監管執法的有效性；換言之，「投資機會取決於合規能力」。

越南專家指出，對越南而言，建立透明的合規環境，並改善電力和網路連接基礎設施，對於在吸引高價值資料中心和人工智慧專案方面具有競爭力至關重要。

且雖越南不在限制名單內，也不代表完全不受影響。美方新規，全球任何海外資料中心，只要向總部位於中國、澳門或其他受武器禁運國家（D:5）的企業提供超過1200萬TPP的算力，相關晶片出貨同樣須取得美國許可。

這項全球性條款防堵白手套未來繞道轉移，意味即使中國企業未來試圖將算力租賃業務從新加坡或馬來西亞轉移至越南，只要算力規模觸及門檻，依然會受到美國出口管制法規的直接約束與審查。「中資算力外溢」這塊蛋糕，越南碰不得，一旦承接恐將觸發美方制裁。