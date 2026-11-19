當全球仍在討論人工智慧（AI）將如何改變未來時，巴西逐漸成為這場變革的重要實驗場。從消費者利用AI挑選商品，到企業以數千個AI代理人執行日常工作，再到美中科技競爭延伸至高階晶片供應，AI正廣泛應用於巴西經濟與社會。

根據CNN巴西新聞網報導，顧問公司Accenture最新調查顯示，57%巴西消費者計劃在年底購物季利用AI尋找優惠資訊，45%會透過AI決定購物地點，43%則使用AI挑選符合需求及預算的商品。更有45%受訪者表示，在年終購物方面，相信AI代理人的判斷勝過自己。

不過，多數消費者仍不願完全交由AI做主。調查指出，僅25%願意讓AI直接決定購買商品，只有10%接受AI在無人監督下自動完成下單。

AI對企業的影響更加明顯。Accenture巴西暨拉丁美洲總裁艾申巴赫（Rodolfo Eschenbach）表示，公司部署超過2000個AI代理人，負責財務核對、採購及行政流程等工作，處理量相當於約1萬名員工。過去需要數週完成的分析作業，如今只需數小時。

企業界認為，AI帶來的不只是效率提升，更將重塑勞動市場。隨著重複性工作逐漸被自動化取代，企業對具備判斷與決策能力的人才需求將持續增加。

在商業領域，包括Meta旗下WhatsApp、拉美電商龍頭Mercado Livre及數位轉型企業CI&T等業者預測，未來具自主決策能力的AI代理人將能搜尋供應商、比較報價、協商合約，甚至完成採購流程。麥肯錫估計，到2030年，AI代理人促成的全球消費商品交易額可望達3兆至5兆美元。

隨著AI產業快速發展，巴西在全球科技版圖的重要性也同步提升。CNN另一篇分析指出，美國針對先進AI晶片出口祭出新管制措施，巴西被列入需個案審查的國家名單之一。

報導指出，憑藉再生能源優勢及大型資料中心投資，巴西正逐漸成為全球AI基礎設施的重要據點。中國字節跳動（ByteDance）將在東北部塞阿拉州投資大型資料中心，更凸顯巴西在全球AI競爭中的戰略地位。

分析人士認為，巴西正站在AI發展的關鍵轉折點，一方面，民眾與企業正快速接受AI帶來的便利與效率；另一方面，高階晶片供應與國際科技競爭也使巴西面臨新的地緣政治挑戰。隨著AI從工具逐步發展為能自主執行任務的數位代理人，巴西已成為觀察全球AI經濟與社會變革的重要窗口。