今晨六家外媒首頁最明顯的共同焦點是Anthropic上市，華爾街日報、金融時報與路透都將每股83美元的定價放在首頁主位，顯示科技股近期回檔並未澆熄大型AI企業的募資熱潮。其餘三家則聚焦美國總統川普在核武外交、國會監督及拉美軍事布局上的不同動向。

華爾街日報

Anthropic IPO定價83美元 認購熱烈促使公司擴大發行規模

Anthropic Prices IPO at $83 a Share on Strong Demand

摘要

人工智慧公司Anthropic將首次公開發行股票（IPO）價格訂為每股83美元，高於原先預定區間。知情人士透露，投資人認購需求達發行股數的數倍，這家Claude聊天機器人開發商因此增加出售股數。公司預定19日在那斯達克掛牌，股票代號為ANT。

為何重要

Anthropic不僅成功提高發行價格，還能擴大募資規模，顯示大型AI企業仍有強勁資金需求，也為市場評估AI產業估值提供重要指標。

華盛頓郵報

川普盼與習近平、普亭談削減核武 中俄缺乏談判意願

Trump’s dream of a nuclear deal meets reality of unwilling Russia and China

摘要

川普預計19日在深圳與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行三方會談，希望討論削減核武。但北京反對加入三方核武限制談判，俄國也傾向與美國進行雙邊協商。美方官員坦言，不預期會中達成協議。目前中國約有600枚核彈頭，美俄則各有約4000枚可供軍事使用的核武。

為何重要

美俄核武管制條約今年2月到期，中國核武庫存持續擴張。三國能否建立新的核武管制對話機制，關係未來核武競賽與國際戰略穩定。

金融時報

Anthropic IPO定價83美元 估值達1.49兆美元

Anthropic prices blockbuster IPO at $83 a share

摘要

知情人士透露，Anthropic首次公開發行股票定價每股83美元，高於原訂78美元上限，完全稀釋後估值約1.49兆美元，預計19日在那斯達克開始交易。公司原擬出售8.25億股、募資約685億美元，但因機構及散戶投資人認購踴躍，可能擴大發行規模。這波熱潮與近期美國科技股下跌形成鮮明對比。

為何重要

科技股正面臨AI投資成本過高、估值難以維持的質疑，Anthropic卻獲得強勁認購，凸顯市場對頂尖AI企業的投資熱度尚未消退。

衛報

民主黨要求川普家族保存文件 明年擬查財務及艾普斯坦案

Trump family and allies told to preserve records as Democrats prepare sweeping investigations

摘要

民主黨籍聯邦眾議員賈西亞向川普家族與盟友發出12封信，要求保存文件，準備明年1月接掌眾院監督委員會後展開調查。對象包括川普兩名兒子、女婿庫許納、副總統范斯及司法部長布蘭奇。調查涉及川普家族財務、國土安全部疑似不當行為，以及艾普斯坦案相關檔案的處理。白宮批評此舉是政治騷擾。

為何重要

民主黨明年將取得眾院監督委員會的傳票權，能正式調查川普家族與政府官員。白宮與新國會之間的政治及法律衝突已提前展開。

路透

Anthropic IPO每股定價83美元 擴大發行規模迎接上市

Anthropic prices blockbuster IPO at $83 a share, source says

摘要

一名知情人士透露，Anthropic將IPO定價每股83美元，超過原訂70至78美元區間，並擴大原計畫發行8.25億股的規模。公司預計19日以ANT代號在那斯達克掛牌。Claude產品帶動公司截至10月底年化營收達810億美元，但今年上半年運算及基礎建設支出也接近90億美元，凸顯快速成長背後的龐大成本。

為何重要

這是頂尖生成式AI模型開發商首次大型IPO。Anthropic的高成長與鉅額資金需求，將接受公開市場對企業估值及獲利能力的直接檢驗。

美聯社

美國與委內瑞拉恢復軍事合作 將共同訓練並分享情報

US and Venezuela sign a deal to reestablish military ties, Hegseth says in visit to Caracas

摘要

美國國防部長赫塞斯18日訪問委內瑞拉首都卡拉卡斯，宣布兩國簽署恢復軍事合作協議，將進行聯合訓練、情報分享及擴大軍事裝備合作。這是美軍今年1月逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛後，雙方關係進一步深化。代理總統羅德里格斯表示，希望將軍事合作提升至最高程度，但五角大廈尚未公布協議細節。

為何重要

美國在取得委內瑞拉部分石油資源控制權後，又擴大軍事合作，凸顯川普政府強化西半球影響力的政策方向，但委國民主轉型與選舉問題仍未解決。

（本文與AI協作）