台積電ADR周三上漲0.8%，擺脫連四日頹勢，收在362.62美元，較台北交易溢價9.9%。

台指期夜盤跌345點至39,987點，跌幅0.9%。台灣加權股價指數周三上漲102.80點收在40,194.91點。台積電（2330）漲0.2%收在2,175元。

美國股市周三漲跌不一，標普500已連續五日收黑。輝達（NVIDIA）財報和展望優於預期，股價仍跌2.9%，AI融資疑慮未消。聯準會（Fed）會議紀錄偏鷹，超微和亞馬遜則帶動那斯達克收高。Anthropic盤後據報以每股83美元定價，高於原訂區間。

道瓊工業指數下跌561.25點，收50,198.17點，跌幅1.1%；標普500指數下跌16.89點，收7,323.64點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數上漲101.50點，收24,429.89點，漲幅0.4%。

費城半導體指數盤中大多在平盤之下，收盤小漲0.1%。超微（AMD）大漲5.3%；英特爾下跌0.9%，美光下跌1%。

輝達下跌2.9%，收150.96美元。上季業績及本季營收展望優於分析師預期，加上擴大庫藏股計畫，仍不足以消除投資人對新領導團隊及AI支出能否持續的疑慮。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（元）溢價率（%）

台積電 TSM 2,390.21 +0.81 2,175.00 +9.89

日月光投控 ASX 535.89 +2.17 548.00 -2.21

聯電 UMC 92.02 -1.27 93.00 -1.06

中華電信 CHT 163.54 +0.49 164.50 -0.59

註：溢價率為負值代表折價。