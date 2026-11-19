美國股市周三漲跌不一，標普500已連續五日收黑。輝達（NVIDIA）財報和展望優於預期，股價仍跌2.9%，AI融資疑慮未消。聯準會（Fed）會議紀錄偏鷹，超微和亞馬遜則帶動那斯達克收高。Anthropic盤後據報以每股83美元定價，高於原訂區間。

道瓊工業指數下跌561.25點，收50,198.17點，跌幅1.1%；標普500指數下跌16.89點，收7,323.64點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數上漲101.50點，收24,429.89點，漲幅0.4%。

費城半導體指數盤中大多在平盤之下，收盤小漲0.1%。超微（AMD）大漲5.3%，台積電ADR漲0.8%；英特爾下跌0.9%，美光下跌1%。

輝達下跌2.9%，收150.96美元。上季業績及本季營收展望優於分析師預期，加上擴大庫藏股計畫，仍不足以消除投資人對新領導團隊及AI支出能否持續的疑慮。

暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）在周二法說會指出，晶片需求持續成長，強調輝達營運照常，並說：「我們應付得來。」

但《Innovation Investor》投資通訊編輯Luke Lango認為，這些消息仍未回答輝達最根本的問題：「一年後，這家企業會是什麼模樣？」答案將取決於未來幾周及幾個月的發展。

彭博另引述知情人士報導，獵才業者海德思哲（Heidrick & Struggles）已接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），洽詢接掌輝達的可能性。

輝達對合作業者的資金支持，仍是市場焦點。柯蕾絲表示，相關支持將維持紀律、審慎挑選對象，並加強審查交易對手。

摩根士丹利信用策略團隊指出，柯蕾絲特別提到土地、電力和資料中心建物，是融資安排中最可能重新檢視的重要部分。無論小型融資或大型園區，承租戶的信用品質，或可信賴的擔保支持，都愈來愈能決定交易能否完成。

新雲端業者股價漲跌不一。CoreWeave大跌4.1%，收47.83美元；IREN大跌3.6%，Nebius上漲0.9%。戴爾下跌3%，美超微（SMC）則上漲。光通訊業者Coherent上漲0.9%，康寧下跌0.3%。

Applied Optoelectronics宣布，和Raymond James及Needham達成最高5.5億美元的股票銷售協議，股價大跌9.8%。

Anthropic定價高於區間 市場等待掛牌表現

Anthropic據報將首次公開發行股票（IPO）價格訂為每股83美元，高於原訂70至78美元的區間，發行規模也擴大。

申報文件原列Anthropic發售8.014億股，既有投資人出售2,360萬股。Anthropic另將以IPO價格同步私募260億美元。

NewEdge Wealth的Jay Peters認為，Anthropic發行看來獲得穩固支持，對整個AI產業是正面訊號，因為Anthropic本身就是AI基礎建設的重要買家。

不過，Wealthspire資深副總裁Oliver Pursche提醒，IPO初期表現未必持久，更重要的問題是，國會改由民主黨掌控後，監管政策是否出現重大改變。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick則表示，科技股、晶片股和AI產業雖有很多疑慮，市場並未全面崩跌，其他部分類股其實表現不錯。

亞馬遜大漲3.8%，帶動非必需消費品類股明顯優於大盤。資安股也有買盤，Palo Alto Networks在盤後財報前大漲9.9%，Okta和CrowdStrike分別大漲12%和8%。

Fed會議紀錄偏鷹 美元續創52周新高

聯準會10月會議紀錄顯示，幾乎所有官員都認為，未來幾個月可能須升息，才能及時讓通膨回到2%目標。少數官員主張，若後續通膨數據不利，應考慮升息2碼。

芝商所FedWatch工具顯示，市場幾乎認定12月將升息一碼。Detrick預期，明年初再升息一至兩次的可能性也很高。

美國公債殖利率漲跌互見。2年期殖利率上升1.1個基點至4.798%，10年期下降3.6個基點至5.065%，30年期下降4.7個基點至5.411%。

美元指數續創52周新高，黃金期貨下跌122美元，收每英兩3,736.80美元，跌幅3.2%，創逾一年最低收盤價。

銅價也受到美元走強，以及大陸和資料中心需求前景不明拖累。紐約銅期貨下跌31.65美分，收每磅5.6595美元，跌幅5.3%，創2025年7月以來最大跌幅，收盤價為七個月最低。

紐約西德州中級原油期貨下跌2.75美元，收每桶83.26美元，跌幅3.2%，創8月以來最低收盤價。

其他個股方面，目標百貨降價吸引受通膨困擾的消費者，上季銷售成長創約五年最佳，股價大漲4%，收165.93美元。Lowe's受惠於關稅退款等因素，上修全年成長展望，上漲1%，收222.78美元。TJX財報穩健，並看好年底假期銷售，大漲8.1%。

Take-Two旗下《俠盜獵車手VI》上市前獲提前體驗玩家好評，股價大漲6.2%，收216.61美元。