在Anthropic首次公開募股（IPO）即將定價之際，投資人消化輝達（Nvidia）財報，同時評估聯邦準備理事會（Fed）會議紀要反映的鷹派情緒，美股今天收盤互有漲跌。

道瓊工業指數下跌561.25點或1.11%，收報50198.17點。

標普500指數下挫16.90點或0.23%，收在7323.63點。

那斯達克指數上漲101.50點或0.42%，收24429.88點。

費城半導體指數上揚9.92點或0.10%，收9652.80點。