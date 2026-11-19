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市場評估輝達財報及聯準會紀要 美股收盤互有漲跌
在Anthropic首次公開募股（IPO）即將定價之際，投資人消化輝達（Nvidia）財報，同時評估聯邦準備理事會（Fed）會議紀要反映的鷹派情緒，美股今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌561.25點或1.11%，收報50198.17點。
標普500指數下挫16.90點或0.23%，收在7323.63點。
那斯達克指數上漲101.50點或0.42%，收24429.88點。
費城半導體指數上揚9.92點或0.10%，收9652.80點。
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