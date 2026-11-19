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AI產業不確定性籠罩 歐股收跌
投資人消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）的亮眼財報，並準備迎接市場期待已久的Anthropic首次公開募股（IPO），但產業不確定性持續籠罩市場，歐洲主要股市今天收跌。
倫敦FTSE 100指數下跌138.70點或1.30%，報10551.17點。
法蘭克福DAX指數下滑309.13點或1.19%，報25736.24點。
巴黎CAC 40指數下挫69.95點或0.85%，報8146.83點。
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