人工智慧（ＡＩ）新創Anthropic預定十八日敲定首次公開發行（ＩＰＯ）價格，此案將成檢驗ＡＩ投資熱潮還能持續多久的重要指標，而一小群早早積極押注這家ＡＩ新創的創投業者，預估合計可取得超過一千億美元帳面收益。

Anthropic估值屆時預計可達一點四兆美元或更高。英國金融時報（ＦＴ）報導，這將是ＡＭＰ ＰＢＣ創辦人米德哈二○二一年首次投資Anthropic時估值的二千三百倍左右。ＡＭＰ ＰＢＣ屬於較少為人知的投資機構，其投資報酬倍數可望超越一些大型創投對手。

Spark Capital和Factorial Funds在二○二三年Anthropic估值約四十億美元時參與Ｃ輪投資，按一點四兆美元估值推算，這兩家公司的持股價值將分別達約一百一十億和一百億美元。

流行歌手瑪丹娜的經紀人奧瑟里眼光也精準獨到。他早期投入略高於四億美元，有望淨賺逾七十億美元。他與演員艾希頓庫奇共同創辦的Sound Ventures，投資報酬約十七倍。

更驚人的是已入獄ＦＴＸ創辦人佛瑞德，原本有望取得的約七十倍回報。ＦＴＸ在二○二四年破產時被迫出售當時價值五億美元的Anthropic持股；如果保留到上市，這筆持股將值三百五十億美元左右。

知名創投公司Thrive Capital和Andreessen Horowitz則完全未投資Anthropic；Thrive創辦人庫許納曾在一則已刪除的貼文中說，自家公司「老派」，習慣在同一領域僅支持一家公司。