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輝達財測緩解黃仁勳去職疑慮 帶動AI股反彈
美國晶片巨擘輝達（Nvidia）公布亮眼財測，顯示運算需求激增可望抵禦輝達創辦人黃仁勳去職帶來的不確定性，帶動輝達股價今天上漲，也推升人工智慧（AI）相關類股走揚。
路透社報導，現在這波漲勢讓輝達及整體AI類股暫時鬆了口氣。輝達在AI生態系居於核心地位，公司的領導階層危機，加上市場對於資料中心支出及中國的疑慮升高，引發一波慘烈賣壓。
昨天輝達公布備受矚目的財報前，投資人將焦點放在輝達領導階層的動盪。自10月股價創紀錄新高以來，輝達市值已蒸發約2兆美元。
即使今天盤前逾2%的漲幅得以維持，也只能回補約870億美元的市值。
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