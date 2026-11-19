印尼盾兌美元持續走弱，印尼央行18日意外恢復升息，以支撐本幣匯價，並推出更多誘因吸引投資人持有印尼盾。同日，日本銀行（央行）總裁植田和男也向國會重申鷹派立場。

印尼央行將基準利率上調1碼至6%，為6月以來首次升息。彭博此前訪調38位經濟學家，22位預估利率會維持在5.75%，其餘預測升息1碼。自5月以來，印尼央行已累計升息5碼。

印尼盾是今年表現最差的亞幣，受國內政局動盪影響，過去一周屢創新低，17日更貶至18,285印尼盾兌1美元的歷史低點。

印尼央行總裁德斯特里（Destry Damayanti）表示，升息旨在全球不確定性升高之際穩定匯價，並確保通膨維持在1.5%至3.5%的目標區間。

該行也將調降部分境內無本金交割遠期外匯（NDF）交易的避險溢價，鼓勵投資人持有印尼盾，最遲明年3月推出跨幣別附買回交易，協助銀行取得流動性。

印尼金融銀行經濟學家法伊兹（Irman Faiz）指出，此舉意味央行立場「轉鷹」，如今除了干預匯市及提供避險誘因，也運用政策利率，降低印尼盾貶值推升物價的風險。

另外，日銀總裁植田和男18日在國會表示，央行應持續升息，確保基礎通膨率穩定維持在2%左右。