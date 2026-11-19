人工智慧（AI）新創Anthropic預定18日敲定IPO價格，此案將成檢驗AI投資熱潮還能持續多久的重要指標，而一小群早早積極押注這家AI新創的創投業者，預估合計可取得超過1,000億美元帳面收益。

Anthropic估值屆時預計可達1.4兆美元或更高。英國金融時報（FT）報導，這將是AMP PBC創辦人米德哈（Anjney Midha）2021年首次投資Anthropic時估值的2,300倍左右。AMP PBC屬於較少為人知的投資機構，其投資報酬倍數可望超越一些大型創投對手。

Spark Capital和Factorial Funds在2023年Anthropic估值約40億美元時參與C輪投資，按1.4兆美元估值推算，這兩家公司的持股價值將分別達約110億和100億美元。

流行歌手瑪丹娜的經紀人奧瑟里眼光也精準獨到。他早期投入略高於4億美元，有望淨賺逾70億美元。他與演員艾希頓庫奇共同創辦的Sound Ventures，投資報酬約17倍。

更驚人的是已入獄FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF），原本有望取得的約70倍回報。