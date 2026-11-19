電玩玩家苦等13年之久的暢銷電玩遊戲系列最新作《俠盜獵車手6》（GTA 6），於各地19日午夜正式發售；專家表示，此新作預料將創下史上最大規模娛樂產品發行紀錄，銷售有望一舉超越影史最賣座電影《復仇者聯盟：終局之戰》。

日媒報導，澳洲陽光海岸大學電玩產業專家柏吉絲（Jacqueline Burgess）表示，這次在Sony PlayStation 5及微軟Xbox Series X、S平台率先推出的GTA 6，無論規模或市場期待程度，都堪稱史無前例。

市場研究機構Sensor Tower 17日估算，GTA 6預購銷量已達1,588萬套，創造約15.4億美元營收，約75%的銷量來自PlayStation版本，其餘25%則來自Xbox版本。

市場研究機構Circana資深董事暨電玩產業顧問皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）向富比世表示，這款遊戲預料將創下「史上最大規模電玩遊戲上市紀錄」，甚至可能締造「史上最大規模娛樂產品發售紀錄」。

柏吉絲也說：「預估這款遊戲在上市初期就能創造30億–50億美元營收，這數字簡直驚人。」她並指出，GTA 6的銷售額很可能超越漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》保持的影史最高票房紀錄，即29.3億美元。

IGN Entertainment共同創辦人暨執行副總裁施奈德（Peer Schneider）指出，其他遊戲發行商、甚至電影公司都已「紛紛讓路」，從19日起避免推出新作品，因為「所有熱愛電玩的人都會投入GTA 6，幾乎無暇顧及其他作品」。

人力資源與薪資管理平台Employment Hero數據顯示，澳洲19日當日特休申請量比去年同日激增29%，其中18–44歲男性的增幅最大，達84%。

PwC發布報告，分析GTA 6上市可能嘉惠或衝擊哪些產業。該公司預測，隨玩家宅在家中玩遊戲，外送平台訂單可能激增，遊戲場景所在地邁阿密的觀光業也有望受惠，但串流平台的觀看時數可能滑落。