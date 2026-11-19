華爾街銀行業預估，明年全球企業的獲利成長將大幅減緩，MSCI全球股價指數成分股的平均獲利成長率為16%，不到今年33.5%的一半，主因人工智慧（AI）投資將開始減慢。

高盛全球股市策略長歐本海默表示，「所有主要地區的企業獲利成長將大幅減緩」；高盛預估企業獲利成長率將減緩逾半，美國企業（以標普500指數成分股為代表）成長由今年的36%劇降到11%，更加接近歐洲企業的獲利成長率。這項數字不包括企業交叉持股的獲利。他並指出，這「（對2027年而言）並不是糟糕的數字。只是大幅減緩而已」。

全球企業獲利成長率預測

超級雲端運算業者的資本支出成長率預料將降溫，因而壓抑晶片製造及記憶晶片業者的營運。分析師仍預料未來幾年科技業的資本支出將持續增加，但成長速度將比最近幾年減緩許多。

高盛預估，全球AI資本支出成長將於2027年上半年達到頂峰，之後便將減緩。高盛給客戶的報告中指出，預料2027年全球AI投資額將從今年的1.1兆美元，增加到1.8兆美元，主要靠硬體支出帶動。

歐本海默表示，企業獲利成長減緩也是受到實體AI資產折舊的影響；這將「對獲利造成負面衝擊」，「因為利息費用增加開始實現」。至於日本之外的亞太區企業，高盛預估明年的獲利成長率將從今年的74%，劇降到26%。

巴克萊集團美股策略主管克里斯納表示，過去四年來的「美股例外主義」，正面臨最嚴峻的考驗；超級雲端運算業者的集資活動已變得「更複雜，槓桿比率更高，且對市場情勢更加敏感」。巴克萊預料明年美國企業獲利成長率為15%，比今年30%以上的成長率降低一半以上。

但儘管預估明年企業獲利將減緩，但大部分分析師仍預期明年標普500指數仍將上漲，強調最近科技股賣壓已經使股價降到具有吸引力的水位。巴克萊預料明年指數漲幅為9%，亦即從今年底的預估水位7,950點上漲到8,700點，而目前指數為7,325點。歐本海默也表示，美股「再度具有相對吸引力」，因為「本益比已大幅下降」。