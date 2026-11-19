輝達17日美股盤後釋出優於華爾街預期的上季財報及強勁展望，並調高下一財年營收成長率，顯示AI晶片需求依然強勁，代理執行長暨財務長柯蕾絲高喊：新一代Vera Rubin晶片起步「氣勢驚人」，「我們的藍圖按計畫推進，企圖心前所未有。」

這是輝達「史上首次不是創辦人黃仁勳主持的財報會議」，柯蕾絲於聲明中疾呼：「我們的動能是真的。」

法人認為，輝達與全球AI市場陷入黃仁勳去職後的一連串低壓，如今釋出優異財報與展望，並宣示後市動能強勁，有助緩解市場不安情緒，台積電（2330）、鴻海等台灣協力廠持續迎接源源不絕的訂單。

觀察代工廠近期AI伺服器接單動能情況，目前GB300訂單動能維持強勁格局，預期出貨將有機會一路旺到2027年上半年，明年Vera Rubin接棒進入整機櫃出貨階段，在當前北美雲端服務供應商（CSP）訂單持續滿載下，鴻海等台鏈明年業績可望優於今年，並再創新高。

這份財報讓近幾周股價重挫的投資人稍感安心。報告發布後，17日盤後股價上漲約2%，18日美股早盤一度漲約2%後翻黑。

輝達預估，本季（截至2027年1月底）營收為1,300億美元加減3%，優於分析師平均預估的1,253億美元。輝達並調高下一財年營收成長率至75%，高於先前預估的70%。這份展望意味著，儘管挑戰不斷升溫，輝達仍將持續受益於暴增的AI運算需求。

回顧上季，輝達單季營收年增103%至1,158億美元，優於分析師預期的1,093億美元；調整後每股盈餘2.68美元，也高於預期的2.47美元。其中，最大營收來源資料中心業務成長逾一倍，達1,076億美元，超越市場預期的1,019億美元。單季營收甚至超過英特爾與超微全年營收的總和。

輝達董事會另宣布股票回購計畫加碼1,500億美元。不過，輝達的採購支出承諾也從三個月前的3,660億美元，激增至5,180億美元，部分原因是記憶體晶片成本上漲。