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美股早盤／輝達財報亮眼也難救 大盤由紅翻黑、台積電ADR跌0.4%
美股18日早盤轉跌，顯示出儘管人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）上季財報優於預期，但市場的觀望氣氛仍十分濃厚。
標普500指數早盤由紅翻黑，挫跌約0.4%，那斯達克指數從一度大漲0.7%，轉為下跌0.2%，費城半導體指數也轉跌，挫跌1.2%。台積電ADR同樣翻黑，跌0.4%。道瓊工業指數下跌約535點或1%。
輝達第3季獲利與營收雙雙優於分析師預期，並調高截至2028年1月止的明年度展望，預估營收將比本年度成長75%，激勵早盤股價一度上漲2%，隨後轉跌，下挫1.3%。
不過，Deepwater資產管理公司管理合夥人孟斯特仍樂觀看待輝達後市，他說，輝達「提供財測這件事意義重大，這是非常強烈的看漲訊號。光憑這一點，我就預期股價將進一步上漲」。
投資人也正密切關注AI巨擘Anthropic即將進行的首次公開發行股票（IPO）。知情人士透露，Anthropic正引導市場預期，IPO發行價將高於原訂區間。
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