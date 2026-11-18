美國政府獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」今天發布年度報告指出，由於中國製處理器持續落後美國對手，中國軍方正尋求取得輝達先進晶片，要用於具備AI功能之武器。

路透社報導，美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）表示，北京當局正試圖避開美國出口管制，以取得對中方推動「智能化戰爭」至關重要的先進半導體。

「智能化戰爭」是中國人民解放軍的用語，用來描述把人工智慧（AI）整合進入武器、指揮管制、擊殺鏈及後勤。

報告寫道：「中國正試圖規避美國出口管制，以取得支撐其智能化發展的最先進半導體。」

報告還提到，華為（Huawei）的昇騰和寒武紀（Cambricon）思元系列等中國本土AI晶片，仍落後於美國輝達（NVIDIA）與超微（Advanced MicroDevices）更先進產品。

這項調查使外界更加關注輝達在中國業務，黃仁勳先前因涉入婚外情辭去輝達執行長等職務，而美國當局懷疑其中一段婚外情的對象黃樂（Alice Huang）替中國從事間諜活動。

輝達曾宣稱，美國出口管制實際上已經讓公司被排除在中國AI資料中心市場之外，但路透社檢視後發現，中國有超過30億美元的運算專案使用輝達受管制晶片。

華府於16日宣布，將進一步限制中國取得輝達在內多家公司先進晶片的管道。