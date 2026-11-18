日本知名化妝品及健康食品大廠DHC今天驚傳大規模個資外洩，約1911萬筆顧客資料流出，包括姓名、出生年月日及電子郵件等。事件起因是DHC使用的行銷服務平台遭到駭客入侵，受害企業不只DHC，還包括JINS、思夢樂等知名日企。

讀賣新聞報導，DHC表示，這次外洩的是旗下網路商店註冊顧客的資料，原因是合作的東京行銷公司PLAID所提供的服務KARTE遭到非法入侵。不過，外洩資料不包含信用卡等付款資訊，目前也尚未發現個資遭到不法利用。DHC表示，將陸續個別通知受到影響的顧客。

KARTE是日本企業常用的行銷工具，可以分析消費者在網站或手機App上的使用習慣，再透過電子郵件或LINE發送符合個人喜好的廣告及促銷訊息。

這項服務13日遭到駭客入侵，營運商PLAID於16日公布消息後，使用該平台的企業也接連傳出個資外洩。

其中，日本眼鏡連鎖大廠JINS昨天宣布，最多約1829萬個會員帳號的資料可能外洩，包括電子郵件、姓氏、出生年月日、性別及居住地區等，但不包含登入密碼及信用卡資訊。

經營健身房RIZAP及平價健身品牌chocoZAP的RIZAP集團也受到波及，最多約432萬筆會員電子郵件可能外洩。RIZAP強調，受影響資料不包含付款資訊、登入密碼、詳細地址、電話號碼及出生年月日。

日本平價服飾連鎖店思夢樂（SHIMAMURA）則有約700萬筆會員資料外洩，包括出生年月日、性別及居住地區等。不過，目前尚未發現姓名、電子郵件等可直接辨識個人身分的資料外洩。

光是DHC、JINS、RIZAP及思夢樂公布的資料規模，加起來就超過4000萬筆。不過，由於各家企業的統計方式不同，加上可能有重複會員，因此不代表實際受害人數。

這起事件顯示，隨著企業廣泛使用第三方行銷平台管理顧客資料，一旦服務供應商遭到駭客攻擊，可能同時波及不同產業的大量企業與消費者。