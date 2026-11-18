美國駐東協大使凱文．金今天表示，美國期待與全球更多國家建立合作夥伴關係，以強化安全供應鏈。台灣是全球半導體及超級智慧相關供應鏈的重要樞紐，美方期待進一步合作，也希望其他國家增加對美國半導體產業的投資。

凱文．金（Kevin Kim）今天在一場線上記者會回應中央社提問「矽盛世」（Pax Silica）倡議的問題時，並未具體說明是否計劃邀請更多東南亞國協會員國加入該倡議。他表示，「美國期待與世界各地不同國家建立盡可能多的夥伴關係，以強化我們的供應鏈」。

美國國務院去年開始推動「矽盛世」（Pax Silica）倡議並舉辦夥伴經濟體峰會，以確保人工智慧（AI）供應鏈安全，已有20多國簽署參與並展開運作。

針對台灣在區域半導體及AI供應鏈的角色，金指出，台灣是全球半導體及超級智慧（Super Intelligence,SI）相關供應鏈的領先生產者與樞紐之一，並「期待進一步合作」。

他說：「台灣已對美國進行重大投資，以協助建立美國半導體產業，我們也期待其他國家有這類投資。」

談及美國對先進AI晶片出口的管制措施，金表示，東南亞正積極發展以數位經濟為基礎的未來產業，超級智慧將成為重要組成。因此，美國必須建立監管框架及程序，並與各國建立互信夥伴關係，確保美國技術及能力落在適當對象手中。

他說：「我們相信東南亞在未來將處於超級智慧產業的核心，因此希望能與東南亞各國政府合作，確保合適的技術與能力不會落入不適當的人手中。」

美國商務部工業暨安全局（BIS）16日宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），加強對出口至特定國家的先進半導體管制。

根據新規，出口、再出口或在境內移轉先進半導體至印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西，都須取得許可。其中有4個國家是東協會員國。

美國總統川普（Donald Trump）17日在馬尼拉出席美國與東協特別峰會。金表示，會中討論貿易、關鍵礦物與超級智慧等議題。