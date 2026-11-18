美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布的財報財測皆優於預期，緩和AI熱潮疑慮；但打擊輝達並震撼全球股市的中國間諜醜聞疑雲仍令投資人擔憂，亞洲股市今天走勢分歧。

法新社報導，輝達前執行長黃仁勳上週傳出數段婚外情，包括與1名可能讓美國管制晶片流入中國的疑似女間諜。連串消息使原已遭懷疑獲利能力有問題的科技股，過去1週又受打擊。

輝達在AI建設熱潮中扮演核心角色，而這股熱潮也幫助全球股市攀上歷史新高，並帶動各國經濟成長。然而，黃仁勳在醜聞籠罩下於12日辭職後，外界對輝達前景感到擔憂。

所幸輝達昨天公布備受矚目的財報顯示，第3季營收倍增至高於預期的1150多億美元，獲利達到653億美元，明年營收成長率預估也由原先的70%上修至75%。

這些數據暗示，外界雖擔憂投入AI產業的龐大資金可能短期內無法回收，甚至恐血本無歸，但這股發展熱潮仍在持續。輝達盤後股價應聲大漲近5%，同業超微（AMD）和博通（Broadcom）股價也雙雙勁揚。

不過，亞洲股市投資人一方面評估輝達的財報優劣，一方面仍擔心其牽涉的國安疑慮。黃仁勳已同意12月1日出席美國國會聽證會，但昨天又傳出美國政府採取行動加強防堵中國取得晶片，消息令市場不安。

首爾股市今天收盤上漲2.0%，其中韓國晶片業巨擘SK海力士（SK Hynix）和三星（Samsung）股價皆勁揚。東京股市收高0.3%，由愛德萬測試（Advantest）和科技業投資大戶軟銀（SoftBank）領漲。台北股市也在台積電股價拉抬下收漲。

此外，上海股市收盤微漲0.1%，馬尼拉股市也收高。但香港股市收低0.9%，雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市同樣都收跌。