做空機構渾水研究（Muddy Waters Research）宣布做空輝達（NVDA），並對其前管理層與美超微電腦（SMCI）前高管之間的關係提出質疑。渾水此次狙擊，正值輝達管理層動盪之際。

美國科技媒體《The Information》報導，渾水研究在社交平台X披露，已對輝達建立空單部位。

渾水同時質疑輝達前全球業務營運執行副總裁Ajay K. Puri與美超微電腦前首席增長官（Chief Growth Officer）Cenly Chen之間可能存在關聯。

報導指出，兩人實際上屬夫妻關係；惟輝達的證券申報文件中未見披露Puri與Cenly Chen的關係。

報導引述事件核心牽涉今年3月美國當局起訴美超微前高層的走私案。針對美超微的集體訴訟引述前銷售總監爆料指，公司內部廣泛流傳Cenly Chen離職的原因，是因為她「曾發送電郵，要求輝達釋出與非法轉移至中國客戶的GPU相關序號的晶片」。

Puri在輝達效力逾20年，被視為黃仁勳的「右臂」，更協助輝達成功由遊戲品牌轉型為AI巨頭。由於Puri與黃仁勳及各大核心客戶關係千絲萬縷，外界預料他將成為美國司法部（DOJ）徹查晶片走私案的約談對象。