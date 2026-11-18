韓中今天宣布FTA實質達成協議，影視、觀光等領域相關限制皆有調整，被視為「限韓令」出現鬆綁的契機。不過也有韓媒分析，協定並沒有提到韓國藝人演出、或韓劇播出等內容，實際效果仍待觀察。

藉由APEC韓中領袖會談，韓中今天宣布「韓中FTA（自由貿易協定）服務與投資後續談判」實質達成協議。韓國產業通商部表示，韓中FTA服務與投資後續談判，是根據2015年12月生效的韓中FTA原協定所推動的後續措施，目的是提高服務與投資領域的自由化程度。

韓中自2018年3月啟動後續談判以來，持續就服務、投資及金融領域的協定條文與市場開放進行協商，但過程中也曾因雙方立場分歧，出現超過4年未舉行正式談判的情況。

在此情況下，今年1月韓中領袖會談期間，韓國總統李在明、中國國家主席習近平同意努力促成後續談判，並在年內取得具體進展，使談判正式加速。最終在啟動談判約8年8個月後，實質達成協議。

此次協議最受矚目的內容，是中國承諾在電影、遊戲等領域給予韓國不低於第三國待遇的「最惠國待遇」；並對網路遊戲、電影等內容的事前審查適用不歧視原則。此外，兩國也將共同製作範圍從電影擴大至電視劇、動畫、綜藝及紀錄片等領域。

這次影視領域相關規定鬆綁，也被視為「限韓令」鬆綁的契機。不過根據韓媒「亞洲經濟」報導，雖然此次談判同意禁止基於國籍的歧視性待遇，但並不保證作品一定能通過審查或取得許可；尤其協議中並未明文納入允許韓國歌手恢復演出，或允許韓劇在中國當地電視台、OTT平台播出的條款。

報導提及，所謂「限韓令」，是指2016年韓國決定部署薩德系統（THAAD）後，中國非正式擴大對韓國文化內容的限制措施。根據韓國貿易協會資料，韓國廣播產業對中國的出口額，從2016年的9400萬美元下降至2022年的5400萬美元。

此外，協定距離正式產生法律效力仍有相關程序待完成，兩國預計在完成技術性條文協商及法律審查後，推動正式簽署與生效。